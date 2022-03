O que é IPTV e como funciona? Descubra em detalhes!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de março de 2022.

O que é IPTV e como funciona? De que forma podemos definir esse tipo de serviço tão utilizado nos dias atuais pelos brasileiros? É crime utilizar serviços de IPTV ou não? Como podemos definir o funcionamento de um serviço IPTV? De que maneira a sua conexão funciona para transmitir os canais de televisão?

O serviço IPTV é algo muito antigo, que surgiu com os primórdios da difusão da internet residencial, ainda no início dos anos 2000, por mais que a passos pequenos. Com o tempo, tornou-se muito mais difundido e utilizado, inicialmente de forma ilegal, hoje já sendo legal a depender da empresa que lhe fornecer.

A sua difusão aumentou junto com a qualidade da internet disponível nas casas das pessoas comuns. Inicialmente, a internet funcionava via cabo de cobre, com uma estabilidade pobre e qualidade muito abaixo do que estamos acostumados a vivenciar hoje. A internet discada também fazia sucesso.

Em seguida, surgiram as opções de internet sem fio, a famosa internet via rádio. A qualidade ficou ainda mais inferior, porém a velocidade aumentou um pouco mais. Foi somente com a chegada da internet em fibra ótica (presente nos planos Americanet) em território nacional que os serviços de IPTV ficaram ainda melhores, com as conhecidas opções de “TV Box”, ainda ilegais, que viriam a ser legais posteriormente.

Neste conteúdo, vamos explicar a você, nosso leitor, o que é IPTV e como funciona, explicando também se estamos falando de um serviço legal ou ilegal. Portanto, caso esteja pensando em instalar um serviço de IPTV em sua casa, vale a pena nos acompanhar até o final do texto para obter maiores detalhes.

O que é IPTV?

IPTV é uma sigla que significa Internet Protocol Television, em inglês. Trata-se de um receptor comum, como qualquer outro, porém que funciona somente com conexão direta com a internet. Seu sinal não funciona via rádio, então não há motivos para a instalação de uma antena parabólica como nos antigos receptores que funcionavam somente via rádio.

Portanto, é de suma importância que a casa onde o receptor IPTV for instalado possua uma conexão com internet razoavelmente boa, com boa estabilidade e, principalmente, velocidade. Caso esses requisitos não sejam cumpridos, é comum que o sinal fique caindo constantemente, haja atrasos na transmissão, entre outros detalhes que fazem a diferença na hora da transmissão.

Também por isso, é necessário contratar uma empresa que forneça IPTV de qualidade, geralmente sendo encontrada por indicação de um conhecido ou pela próprio internet, através de fóruns, redes sociais, etc.

Como funciona?

Já sabemos o que é IPTV, mas e como funciona? Bem, como mencionamos anteriormente, o receptor conectado a sua televisão funciona com uma conexão via internet.

Diferentemente da TV Box, o IPTV funciona somente com canais previamente definidos, sem nenhum tipo de interface anterior ou de gestão, somente com a programação dos canais que pode ser alterada facilmente. O receptor vem junto a u controle, esse que pode ser utilizado para definir os canais que desejamos assistir. É realmente um receptor comum, porém sem mensalidades e que funciona via internet.

IPTV e TV Box são as mesmas coisas?

Como mencionado anteriormente, IPTV e TV Box são dois serviços semelhantes, mas que possuem características distintas. Na realidade, as únicas semelhanças entre os dois é que os mesmos funcionam via conexão de internet e possuem canais de TV por assinatura, porém, a TV Box é mais completa.

Trata-se literalmente de um pequeno computador, que possui uma interface de gestão onde você pode escolher utilizar outros aplicativos além de somente canais de televisão, como ter acesso a plataforma de streaming de filmes e séries, como a Netflix, ou o próprio YouTube.

Qual é melhor: IPTV ou TV Box?

Como podemos notar pelas especificações acima mencionadas, a TV Box é uma melhor opção, mais completa, com serviços adicionais que são até mesmo mais utilizados nos dias atuais do que somente os canais de TV por assinatura.

Além disso, é interessante ressaltar que o poder de conexão da TV Box, que se assemelha a um receptor comum, porém menor, é infinitamente melhor do que a conexão de um receptor de IPTV, trazendo maior estabilidade para a visualização dos canais e utilização das plataformas escolhidas.

Porém, a IPTV ainda tem seu valor, principalmente se você busca somente pelos canais, sem a adição de serviços e outras plataformas, como as mencionadas no tópico anterior.

IPTV é ilegal?

Você já viu o que é IPTV e como funciona, mas ela é ilegal? Bem, podemos garantir que a grande maioria disponível no mercado é sim ilegal. Porém, com a difusão do serviço é possível encontrar empresas sérias, que fornecem opções de assinaturas mensais e, portanto, são legais. É mais fácil encontrar serviços de TV Box legais do que serviços de IPTV legais, então vale a pena pesquisar bastante antes de contratar o serviço. Até a próxima!