Exposição inspirada em mulheres apresenta fotos do cotidiano feminino

29 de março de 2022.

São Paulo 29/3/2022 – Cada obra é inspirada em um processo da evolução.

O protagonismo feminino foi o tema da exposição, composta por 12 fotos, e foi feita para discutir a representação da mulher nas artes e as temáticas que norteiam seu cotidiano.

No dia 22 de março, a fotógrafa Ananda Souza fez a sua primeira exposição de fotos, com o tema “Transformação”, inspirado em mulheres. O público pôde conferir retratos de mulheres fortes, decididas e autênticas. A mostra quis levantar o debate sobre a representação da mulher nas artes e as temáticas que cercam o seu cotidiano, mas que não definem tampouco limitam o universo feminino.

“Mulheres que estão em busca de transformação. Mulheres que não conseguem sair de um relacionamento abusivo, ou estão em um determinado emprego por se sentirem diminuídas. Até mesmo problema com autoconhecimento e auto estima. A inspiração desta transformação é auxiliar mulheres, que se sentem sufocadas por parceiros, líderes e família. É enxergar uma luz no fim do túnel. Quis mostrar que mudar, se transformar, não é ruim. Ruim é se sentir presa. Cada obra é inspirada em um processo da evolução”, reforça Ananda.

“Eu não esperava a dimensão que foi o evento, sempre foi meu sonho realizar este tipo de trabalho, e quando vi ele se tornou real. O feedback que recebi referente às obras, todo mundo se identificou com o trabalho, conseguiram entender a mensagem que passei e irem além. As pessoas enxergaram e sentiram o que cada imagem queria transmitir”, diz Ananda.

A exposição contou também com parceiros, como por exemplo, a decoradora e ativista Titina Leão, Showtime Produções, Casa Lucci e Suzana Freire, assessora e decoradora. Todas as obras expostas no evento foram vendidas no mesmo dia, metade delas para um único comprador.

Website: http://www.anandasouzafotografia.com.br