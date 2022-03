A profissão Gestor de Tráfego cresce 20% no último ano

Compartilhe Facebook

Estratégias são investimentos, principalmente financeiros, e planejamentos criados por uma equipe encarregada do gerenciamento de redes sociais

A pandemia fez com que as marcas investissem ainda mais em redes sociais. Distantes dos clientes, a solução foi investir na gestão de tráfego pago com um gestor de tráfego pago, o que resultou em um aumento de 20% da profissão, é o que afirma a pesquisa da HubSpot feita no último ano. Esse conhecimento é fundamental para entender como funciona a área e fazer com que as empresas cresçam no e-commerce.

Um dos pontos mais importantes do marketing digital é o entendimento do fluxo de visitas recebidos pelos sites, blogs ou redes sociais diariamente com gerenciamento de redes sociais, pois é uma forma de analisar como aqueles possíveis clientes chegaram até ali. Foi por meio dos conteúdos que a página em questão fez ou por meio de estratégias criadas pelo time?

O intuito desse time é aumentar a visibilidade das contas nas plataformas sociais por meio da gestão das redes sociais e gestão de tráfego. Com ela, são adotadas estratégias para que o número de visitas aumente cada vez mais, logo, a taxa de conversão também aumentará e contribuirá com os resultados para as vendas como por exemplo, tráfego pago no Instagram.

Atualmente, existem diversas formas de conseguir visibilidade para os perfis das redes sociais, porém as mais populares ainda são o tráfego orgânico, que acontece de forma natural, e o pago, no qual a empresa paga para ser relevante nas buscas. E para obtê-los, as empresas recorrem a agências de marketing digital, e 40% das marcas afirmam a uma pesquisa da Social Commerce que estão alinhadas com o seu marketing digital, preparadas para o futuro online.

As agências podem fazer tudo isso que foi mencionado de forma profissional.

