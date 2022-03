5 motivos para não trabalhar na informalidade

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de março de 2022.

Hoje vamos falar sobre pessoas que trabalharam de maneira informal, que significa que a pessoa não tem vínculos empregatícios ou sem registros formais.

Essa prática, nada mais é, que a execução de serviços de maneira autônoma, ou seja ele desenvolve serviços por conta própria.

Nos últimos tempos o serviço informal teve um grande aumento no Brasil, por ter muitos benefícios como renda imediata e autonomia e as desvantagens são poucas.

Os brasileiros buscam cada vez mais autonomia, por isso o grande aumento nas procura por trabalhos informais.

Além do mais você, se você precisa de crédito para começar o seu trabalho informal, você pode contar com o Cadastro Positivo, lá você pode solicitar seu empréstimo de forma rápida.

Fique com a gente que você vai descobrir as vantagens e desvantagens de prestar serviços de maneira informal.

Principais motivos do trabalho informal

Como nos últimos tempos o desemprego tem crescido bastante, isso foi um dos motivos que colaborou muito para ter cada vez mais pessoas buscando seu sustento diário de maneira informal no Brasil.

Com a quantidade de pessoas nas cidades tem aumentado bastante e pela ineficiência do Governo em gerar novos empregos é outro fator que colabora bastante para que haja mais serviços informais no país.

Outro fator muito relevante, é a educação, pois muitos brasileiros precisam interromper seus estudos, como a faculdade ou até mesmo deixar de terminar a escola, por conta disso.

Por isso muitas pessoas ficam impossibilitadas de conseguir um emprego formal, o que faz com que milhares de pessoas busquem trabalhos informais para o sustento de sua família.

Existem outros fatores como, os altos juros, a burocracia do governo e algumas regras que são previstas nas leis trabalhistas.

Quais os benefícios do trabalho informal?

O trabalho informal chama a atenção de muitos trabalhadores, por ter muitas vantagens, inclusive se comparado ao emprego formal. E esse motivo, faz com a quantidade de pessoas que praticam esse tipo de atividade aumente.

Veja algumas dos benefícios das atividades informais:

Autonomia;

Independência para criar e produzir;

Facilidade nos seus horários, folgas, férias, entre outras coisas;

Retornos rápidos e imediatos;

Menos burocracia;

Maior probabilidade de trocar a prestação de serviço ou para a produção, sem aviso prévio;

Ter a chance de ser apoiado pela Previdência Social, porém você tem que estar contribuindo mensalmente para ter seus direitos garantidos.

Quais as desvantagens do trabalho informal?

Por incrível que pareça as desvantagens estão associadas às vantagens. Já que por sua vez, é preciso ter um gerenciamento eficiente e apropriado, feito pelo próprio trabalhador.

E como não existe chefe, o trabalhador precisa ter um bom empenho e organização. Veja abaixo quais são as desvantagens do trabalho informal.

Alteração da renda;

Falta de carteira assinada;

Falta de férias remuneradas; 13° salário, vale-transporte, etc.

Falta de alguns benefícios como, licença-maternidade, paternidade e auxílio-gás, entre outros benefícios;

Falta do direito da aposentadoria.

É importante lembrar que essas desvantagens, são pela questão de que algumas pessoas não se interessam em pagar os impostos ou a previdência para deixar segurado todos os seus direitos como trabalhador.

Alguns exemplos de trabalho informal

Existem vários exemplos de trabalhos que são informais, esse tipo de trabalhador tem um maior número no setor terciário, como por exemplo, comércio, serviços e turismo.

Mas podem ser encontrados no setor primário como, pecuárias, indústria, extrativismo, agricultura, entre outros. Confira abaixo alguns desses serviços que são considerados informais.

Feirantes;

Freelancer;

Motoristas de aplicativos;

Catadores de lixo reciclável;

Vendedores;

Pedreiros;

Pintores;

Empregada doméstica;

Panfleteiros.

Qual a diferença entre trabalho informal e formal?

O trabalho entendido como qualquer maneira de atingir os seus objetivos. Ou mesmo para levar o sustento para sua família, já que o número de desemprego vem crescendo constantemente.

Trabalho Formal: É o tipo de atividade que existem vínculos, que tenham carteira assinada, seguindo todas as normas da legislação trabalhista atual, onde fica garantido todos os direitos para o trabalhador e empregador previstos pelas lei.

Trabalho Informal: É o caso onde o trabalhador, não tem direitos garantidos prescritos na lei, pois não tem vínculos empregatícios, não tem carteira assinada.

A diferença é que o trabalho formal tem carteira assinada, férias remuneradas, décimo terceiro salário, entre outras vantagens. E os trabalhos informais, são aqueles que o trabalhador que não tem nenhum direito garantido.

Vimos neste artigo que o trabalho informal, não garante direito algum ao trabalhador, e que inclusive são benefícios que podem te ajudar muitos em diversos momentos da sua vida, inclusive o seguro desemprego, caso você seja demitido.

Sabemos que a atual situação do país não colabora para que todos possam ter um trabalho formal, muito menos deixam de ter burocracia para a formalização do próprio negócio, mas se for possível tenha um trabalho formal, para você se assegurar de todos os seus direitos trabalhistas previstos pela lei.