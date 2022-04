Instituto especializado em terapia ABA participa de celebração da ESPCA Autismo

Compartilhe Facebook

Profa. Dra. Giovana Escobal, diretora do ABAcare, de Ribeirão Preto, falará sobre os Impactos e o Futuro da Pesquisa e Tratamento do Autismo no Brasil no aniversário de 10 anos da Escola

O Instituto ABAcare com sede em Ribeirão Preto, interior de São Paulo e unidade em João Pessoa, Paraíba, participará no dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, do evento celebrativo de 10 anos da Escola São Paulo de Ciência Avançada em Autismo (ESPCA Autismo), promovida em 2012. Online, gratuito, com certificação e aberto a todos os públicos, o evento terá início às 15h. As vagas já estão esgotadas.

A Profa. Dra. Giovana Escobal, diretora do Instituto que faz desenvolvimento de pesquisa e atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), atrasos no desenvolvimento intelectual e atrasos de linguagem, e também na capacitação das pessoas envolvidas com esse público, participará de um debate sobre os “Impactos e o Futuro da Pesquisa e Tratamento do Autismo no Brasil”.

“Passadas décadas de pesquisas sobre o autismo, ainda não se sabe ao certo o que causa o transtorno, mas a linha de tratamento que já foi cientificamente comprovada como a que apresenta mais eficácia e resultados positivos, é a Análise do Comportamento Aplicada”, explica.

A especialista reforça a importância da realização do evento. “É uma oportunidade única reunir profissionais no Dia Mundial da Conscientização do Autismo para unir ideias e esforços e discutir os impactos e o futuro da pesquisa do autismo no país. O Instituto ABAcare tem muito a contribuir e compartilhar conhecimento e trocar experiências é sempre muito importante e produtivo”, finaliza.

A edição comemorativa de 10 anos da ESPCA Autismo é uma iniciativa do Laboratório de Aprendizagem Humana, Multimídia Interativa e Ensino Informatizado (LAHMIEI) e da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar). A ESPCA realizada em 2012 integrou o programa de financiamento de Escolas Avançadas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e também contou com a organização do Instituto LAHMIEI-Autismo da UFSCar.

Programação

15h – Abertura do evento

Apresentação do Instituto Lahmiei e linhas de pesquisa

15h30 – MESA 1 – Autismo, o que a Ciência da Análise do Comportamento Aplicada tem a dizer 10 anos depois – Esta mesa será realizada em inglês com tradução simultânea em português

Palestrantes: Prof. Douglas Greer (Columbia University), Profa. Dorothea Lerman (University of Houston)

Participação especial: Prof. Thomas S. Higbee (Utah State University) e Profa. Anna Petursdottir (Texas Christian University)

Mediador: Prof. Celso Goyos (Universidade Federal de São Carlos)

18h – MESA 2 – Impactos e o Futuro da Pesquisa e Tratamento do Autismo no Brasil

Palestrantes: Profa. Giovana Escobal (Universidade Federal de São Carlos), Prof. Roosevelt Starling (Universidade Federal de São João del-Rei), Profa. Maria Rita dos S. e Passos-Buenos (Universidade de São Paulo)

Participação especial: Luiza de Moura Guimarães (Clínica de Psicologia e Terapia Aba) e Valéria Mendes Tavitian (Skills Terapia Aba Intensiva)

Mediador: Prof. Pedro Bordini Faleiros (Universidade Federal de São Carlos)

20h – Encerramento

Website: http://www.abacare.com.br/