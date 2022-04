5 razões para ter um bom seguro auto e aumentar a segurança na rua

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de abril de 2022.

Depois de se tornar habilitado a dirigir, o sonho de muitas pessoas é ter o carro próprio. Ele é um bem valioso e com alto preço.

Mas para que ele esteja o mais protegido possível, tendo em vista a importância que ele possui para a locomoção confortável e sem depender de transporte público, a melhor pedida é ter um bom seguro auto.

E para quem se pergunta quais as vantagens em ter este tipo de seguro e deseja entender melhor sobre ele, continue lendo este texto com 5 motivos para cotar e contratar hoje mesmo!

Por que ter um seguro é uma boa opção para o meu automóvel?

Quando paramos para pensar que o Brasil é um dos países com maiores índices de acidentes de trânsito, roubo e furto de carros, temos uma noção pela qual o seguro de carro é importante.

Mas este é só um dos motivos, então confira abaixo outros benefícios que você vai ter ao fechar contrato com uma seguradora:

1. É uma proteção a mais se você roda muito

Para quem usa o veículo constantemente, é comum as peças começarem a desgastar. Como se não fosse suficiente, é natural deixar o carro parado na rua. Consequentemente, a chance de ter acidentes ou furto aumenta.

Ao ter um seguro para carro, você protege o seu investimento contra essas situações, já que a empresa está pronta para te ajudar caso algo aconteça. Além disso, se tiver alguma pane ou outro problema, você também está protegido já que existem serviços prontos para te atender.

2. Proteção contra acidentes

Como citamos antes, um dos principais pontos quando falamos sobre contar com os serviços de uma seguradora de veículos é ter uma cobertura contra acidentes. Mas por que?

Nos seguros de veículos você pode receber reembolso, dependendo do que acontecer, ou ter uma franquia que cobre parte do orçamento do conserto. Então mesmo se você sofrer um acidente, você não precisa esquentar a cabeça.

3. Assistências disponíveis o dia inteiro

Além do auxílio para pagar o conserto do veículo se sofrer acidentes, outra vantagem muito forte são as assistências.

Estas podem ser o serviço de guincho, chaveiro, troca de pneu caso você tenha o estepe no automóvel, auxílio para pane seca, mecânica ou elétrica, ou até mesmo o estacionamento por uma noite (que tem ganhado espaço entre os seguros). O melhor de tudo é que elas podem ser acionadas 24h por dia. Então se algo acontecer, não importa a hora, você tem todo o suporte para a situação.

É válido lembrar que, ao fazer a cotação do seguro auto, é possível analisar todas as coberturas e benefícios do plano.

4. Possibilidade de ser reembolsado e custo-benefício

Muito se fala sobre o reembolso no seguro auto, mas você sabe como ele funciona? Normalmente ele é possível em casos de roubo, furto ou perda total (quando os danos são acima de 75% do valor protegido). Lembre que você não será indenizado pelo valor de compra do veículo.

E uma vez que a tabela FIPE serve para precificar modelos seminovos, ela é a base para o montante do estorno, variando entre 70% a 120% conforme a seguradora.

Mas quando analisamos que existem opções de seguro de carro barato hoje em dia, o custo-benefício se torna interessante pela questão do reembolso (quando ele é até 100% da FIPE), ter uma boa quantidade de assistências (que você vai utilizar), alta disponibilidade, fácil acesso e franquia se precisar arrumar o carro.

5. Facilidade de contato com a seguradora

Outro ponto fundamental – principalmente na modalidade de seguros online, que ganhou espaço – é ter mais facilidade e praticidade para acionar o seguro e reportar sinistro.

Hoje em dia, isso tem sido feito de forma mais rápida por meio dos aplicativos próprios da empresa ou por mensagens instantâneas. Em questão de minutos você é respondido e o seguro faz todo o possível para resolver o seu problema.

O melhor de tudo é que, no momento em que você decide cotar o seguro, é possível saber se há a possibilidade de acionar digitalmente ou não, bem como ter acesso às situações passíveis de acionamento do seguro.

Depois de ser apresentado aos benefícios que um seguro auto oferece, que tal proteger este bem tão importante hoje mesmo? Não esqueça também de compartilhar este conteúdo com um amigo que está em busca de uma boa seguradora, e acompanhe nosso blog para mais dicas como essa!