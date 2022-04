Yakult muda formulação de alimento à base de extrato de soja

Compartilhe Facebook

São Paulo 4/4/2022 – O Tonyu foi um dos primeiros alimentos à base de extrato de soja lançado no Brasil

Embalagem também foi atualizada para atrair os consumidores e produto ganha dois novos sabores

Pelo fato de a soja conter grande quantidade de isoflavonas – substâncias que possuem importantes atividades antioxidante e anticancerígena -, diversos estudos desenvolvidos em várias partes do mundo, incluindo o Brasil, comprovam que o consumo do grão contribui para a diminuição das incidências de câncer de mama, útero e próstata, no controle dos sintomas da menopausa, para melhorar os níveis de colesterol e, consequentemente, diminuir os riscos de doenças cardiovasculares.

Lançado no Brasil em 1985, o alimento à base de extrato de soja Tonyu é uma das opções para a ingestão do grão. O produto passou por mudanças na formulação e agora está enriquecido de vitaminas B6, B9, B12, D e zinco, que auxiliam no bom funcionamento do sistema imunológico. O Tonyu também ganhou dois novos sabores: uva e laranja, e uma nova embalagem mais moderna, colorida e com informações sobre as propriedades nutricionais do produto, que deverá se destacar visualmente nas gôndolas de autosserviço.

As vitaminas do Complexo B presentes na nova formulação ajudam a regular os níveis de homocisteína – um aminoácido localizado no plasma do sangue e relacionado ao surgimento de doenças cardiovasculares, como acidente vascular cerebral (AVC), doença coronariana ou infarto. O zinco possibilita várias funções bioquímicas no corpo humano e, além de apresentar ação antioxidante, participa da produção e liberação de hormônios e contribui para o crescimento e desenvolvimento. Já a vitamina D tem como papel fundamental a manutenção da massa óssea.

A Yakult utiliza extrato de soja retirado do próprio grão para a fabricação do produto, que é fervido juntamente com água e prensado. Por ter como base uma proteína vegetal, o Tonyu também é indicado para pessoas com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) ou intolerância à lactose – problema que ocorre devido à diminuição da atividade da enzima lactase para hidrolisar a lactose (principal carboidrato do leite) na mucosa do intestino delgado. A intolerância à lactose é uma das desordens genéticas mais comuns no mundo, atingindo mais de 46% da população global. Por ser adoçado com sucralose e ter apenas 37 calorias na embalagem longa vida de 200ml, o alimento também contribui para a manutenção do peso.

“A Yakult tem por princípio desenvolver alimentos que possibilitem aos consumidores manter a saúde, por isso, desenvolvemos uma nova fórmula para deixar o Tonyu ainda mais reforçado do ponto de vista nutricional”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto. O produto foi totalmente desenvolvido pela Yakult do Brasil para o gosto do consumidor brasileiro e, além de uva e laranja, está disponível nos sabores maçã e morango.

A Embalagem

Desenvolvida pela empresa 100% Design, a atualização das embalagens de Tonyu foi concebida para tornar o produto ainda mais atrativo ao público que busca a saudabilidade das bebidas vegetais. Para isso, foi construída uma identidade visual que amplia esta percepção, comunicando seus diversos benefícios saudáveis e que transmite leveza e frescor com uso do fundo claro e do appetite appeal (apelo ao apetite). Aliado a isso, foi utilizada tipografia estilizada e a simulação de traços feitos à mão, reforçando a sensação natural do produto e buscando destaque nas gôndolas.

Mais informações

O Leite Fermentado Yakult completa 87 anos em 2022 e continua sendo o carro-chefe da empresa sediada em Tóquio, no Japão. No mundo, mais de 40 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente (resultado de 2020).

