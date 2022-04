Mercado de RPA crescerá em um CAGR de 30,08% até 2027

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 4 de abril de 2022.

Sao Paulo 4/4/2022 – O RPA tem se tornado uma ferramenta essencial nas empresas, porque proporciona exatamente o que o cliente procura: eliminar tarefas rotineiras entre outras

Relatório publicado pela Research Nester aponta crescimento do uso da automação digital em diversos setores do mercado



O relatório publicado recentemente pela Research Nester intitulado “Robotic Automation Process Market: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2027” aponta que o mercado de RPA crescerá em um CAGR (Crescimento Anual Composto) de 30,08% no período de 2019 a 2027.

O estudo, realizado em março deste ano, indica que o crescimento acontecerá em diversos setores do mercado, como TI, manufaturas e telecomunicações. Segundo o relatório da Research Nester, isso se deve à capacidade do RPA de “realizar tarefas repetitivas de maneira autônoma e livre de erros”.

Ainda, o relatório indica que a crescente procura por Automação de Processos de Negócios através de Inteligência Artificial e robôs de software é um dos fatores fundamentais para o crescimento acelerado da demanda por RPA. Os resultados do relatório reforçam a tendência de integração de softwares encontradas por Massimo Pezzini, chefe de pesquisa da Workato, que prevê que as organizações começarão a aumentar o investimento em iPaaS (plataformas de integração como serviço), gerenciamento de API e ferramentas de integração de dados, com iPaaS gerando uma receita prevista de US$ 9 bilhões até 2025.

Segundo Massimo, os motivos principais para o crescimento exponencial das soluções de iPaaS são a versatilidade e a facilidade de uso, se tornando uma alternativa viável para pequenas e médias empresas com menos recursos.

Força de trabalho virtual

O relatório destaca a procura por “digital workforce” (Força de trabalho virtual) como um fator determinante para o aumento dos serviços terceirizados de tecnologia voltados para a entrega de automação via RPA. A redução de custos foi apontada como fator determinante para a adoção da tecnologia.

De acordo com Oded Karev, gerente de RPA da NICE, a forma de valoração do trabalho humano mudou nos últimos anos. “A produção de valor por hora de um trabalhador, historicamente, tem sido impulsionada, dando-lhes acesso às ferramentas que permitem que eles façam melhor seu trabalho. Entre 1999 e 2007, foram os computadores. Hoje, é Robotics Process Automation”, afirma.

Para Thiago Carlucci, Head de Marketing da ElectroNeek Robotics, empresa de software de automação digital via RPA, a tendência para o mercado é de crescimento. “O RPA tem se tornado uma ferramenta essencial nas empresas, porque proporciona exatamente o que o cliente procura: eliminar tarefas rotineiras e melhorar a produtividade dos funcionários”.

Website: http://www.electroneek.com