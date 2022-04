Cadeia de material de construção ganha banco digital

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 8 de abril de 2022.

São Paulo 8/4/2022 –

Banco digital facilita acesso a serviços financeiros para cadeia de material de construção

O Grupo The Fortune One lança nesta semana o Anamaco Bank, voltado para as necessidades da cadeia de fornecedores do setor de material de construção que fazem parte da Anamaco. A Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção buscou a experiência em gestão financeira nacional e internacional de The Fortune One Group para organizar uma instituição que contemplasse as demandas, no segmento de varejo, de suas mais de 114 mil lojas associadas, cujo faturamento anual representa 2% do PIB brasileiro (R$ 202,31 bilhões) e emprega um milhão de funcionários diretos em 3.798 municípios do país.

A ideia é oferecer às empresas, fornecedores, funcionários e prestadores de serviços da cadeia de material de construção todo tipo de serviço financeiro, com o lastro de um FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) – The Fortune One/Anamaco -, que iniciará com uma capitalização de R$ 1 bilhão (dividida em tranches de R$ 100 milhões cada). O Anamaco Bank começa com um piloto de 500 clientes do Interior de São Paulo e, pouco a pouco, se expandirá para todo o Brasil.

O banco digital nasce com a grande expertise de seus fundadores: Sadao Isuyama, Chairman do banco digital, que tem grande experiência no setor bancário brasileiro por ser o controlador e cofundador da CIS (empresa do setor de tecnologia bancária há 40 anos); Marcos Costa, CEO, que atua há 25 anos em Private Equity tendo como background mais de US$ 7,5 bilhões em operações de Buy and Building; Enivaldo Ramos Rocha, COO do banco digital, que já lançou mais de 30 instituições financeiras; e Cristiane Ramos, CCO & CMO do banco.

Os fundos que darão suporte à operação do Anamaco Bank estarão sob o comando do veterano no mercado financeiro Luiz Antônio Cardoso (que tem mais de 30 anos de experiência no setor) e de Reinaldo Souza (CFO), que tem trabalhado no mercado financeiro há mais de 20 anos. Esses fundos serão administrados pela Planner e outras duas das melhores instituições do segmento, e terão como custodiantes Bradesco (Brasil) e Charles Schwab (EUA).

O Anamaco Bank contará com serviços presenciais (42 agências da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção/Acomac e todas as lojas associadas) e virtuais, o que lhe garante uma grande capilaridade.

Na primeira fase, estarão disponíveis serviços bancários para pessoas físicas e jurídicas da rede Anamaco, tais como contas digitais, compras e pagamentos via QR Code, depósitos, transferências, pagamentos de contas de consumo e boletos, recargas de serviços, cofre inteligente e cartão de crédito. O grande diferencial será o produto de capital de giro via FIDC Anamaco, com carências e taxas diferenciadas para as necessidades dos lojistas associados.

Na segunda etapa, serão oferecidos adquirência, antecipação de recebíveis, microcrédito digital, CDC (Crédito Direto ao Consumidor) para cliente final, crédito consignado privado para funcionários, crédito pessoal, entre outros serviços. Também nesse momento haverá um outro destaque, a Anamaco Corretora de Seguros, que dará suporte completo aos associados.

A nova instituição também se preocupa em apoiar com educação básica de qualidade os filhos dos funcionários da rede Anamaco, via Fundação Reiko Isuyama & Associados.

Website: http://www.anamaco.com.br