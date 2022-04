Solução da Radware é escolhida por companhia aérea europeia

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 11 de abril de 2022.

São Paulo 11/4/2022 –

A SAS escolheu o Radware Bot Manager para proteger seu site de reservas contra vazamento de contas

A Radware® (NASDAQ: RDWR), fornecedora de soluções de segurança cibernética e entrega de aplicações, anunciou que a SAS, principal companhia aérea da Escandinávia, escolheu o Radware Bot Manager com serviços gerenciados associados para proteger seu site de reservas contra ataques de vazamento de contas.

Por depender de vendas online, a companhia aérea era frequentemente atacada por invasores cibernéticos que implantam bots para realizar ataques, em técnicas como o cracking e o stuffing de credenciais, para acessar dados das contas.

A análise comportamental profunda baseada em intenções do Bot Manager da Radware identificou e atenuou com sucesso o tráfego distribuído de bots maliciosos, além de garantir que o tráfego legítimo dos usuários não fosse afetado.

“Bots são um perigo real para as companhias aéreas. As ameaças que eles representam colocam em risco a privacidade dos usuários, o que é inaceitável”, comentou Thomas Widen, CISO da SAS. “O Radware Bot Manager nos ajuda a proteger a experiência do cliente com soluções minimamente invasivas. Com ele, somos capazes de mitigar ataques distribuídos sem afetar o tráfego legítimo ou interromper nossas operações.”

“De ataques de negação de inventário ao roubo de contas, os bots maliciosos podem causar estragos no resultado final de uma companhia aérea”, comentou Arthur Marchese, country manager Brasil da Radware. “A segurança e a disponibilidade são primordiais para sites de reservas de viagens. Sem a detecção e mitigação adequadas de bots, podem ocorrer violações de dados e perda de receita.”

O Radware Bot Manager fornece proteção abrangente para aplicações web, aplicativos móveis e APIs contra ameaças automatizadas, como bots. O Bot Manager fornece gerenciamento preciso de bots em todos os canais, combinando modelagem comportamental para análise de intenções granulares, inteligência coletiva de bots e impressão digital de navegadores, dispositivos e máquinas. Ele protege as organizações contra todas as formas de ataques de roubo de contas, negação de inventário, DDoS, além de fraude de anúncios e pagamentos e scraping web para ajudá-las a proteger e aumentar suas operações online.