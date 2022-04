Uso do Certificado Digital traz benefícios na hora de declarar o IRPF 2022

Compartilhe Facebook

* Por: - 12 de abril de 2022.

São Paulo, SP 12/4/2022 –

Executivo Fernando Muterle explica os benefícios de utilizar o Certificado Digital na hora de preencher a declaração de IR

Já começou a corrida pelo período de entrega do Imposto de Renda. A boa notícia é que os contribuintes podem transformar essa tarefa em algo mais tranquilo e menos trabalhoso ao utilizarem o Certificado Digital Pessoa Física (e-CPF) no momento de preencher a declaração.

Segundo Fernando Muterle, Diretor da Cardsinova, é uma realidade que o uso do e-CPF traz agilidade, comodidade e segurança para as pessoas. “Os benefícios para os contribuintes são vários, tais como usar a declaração pré-preenchida com o histórico da última versão, realizar o preenchimento on-line no site da Receita, mais rapidez e facilidade na retificação dos dados e, claro, mais segurança na transmissão da declaração”.

Além disso, o uso do Certificado Digital também permite o acompanhamento em tempo real da declaração, desde o processo de entrega até a restituição. “Outra vantagem é a possibilidade de corrigir pequenos erros no preenchimento, mesmo após o envio da declaração. Isso reduz as chances de que o contribuinte caia na malha fina”. Muterle ainda destaca que o e-CPF é um certificado digital ICP-Brasil que garante total validade jurídica às informações transmitidas no ambiente virtual.

Vale lembrar que foi prorrogado o prazo para entregar a declaração do IRPF deste ano, ficando para dia 31 de maio. “É sempre bom ressaltar que, quanto antes a declaração for entregue, mais cedo o contribuinte terá acesso à restituição. Então mãos a obra!”, finaliza o executivo.

Website: https://www.cardsinova.com.br