Uso da tecnologia nas escolas deve ir além da pedagogia, diz especialista

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 12 de abril de 2022.

12/4/2022 – Vimos um boom na transformação digital nos últimos anos, que foi impulsionado, principalmente, pela necessidade de melhoria na comunicação

Para Sue Ruggeri Cons, diretora da Talent for Education, avanço da transformação digital nos estabelecimentos de ensino durante a pandemia de Covid-19 também impacta positivamente os setores financeiros e de gestão empresarial



Que o uso da tecnologia no ambiente escolar pode ser de grande valia para o desenvolvimento de novas metodologias de ensino e para o suporte às mais variadas práticas pedagógicas, isso é algo que a realidade imposta pela pandemia de Covid-19 tornou ainda mais visível. Nunca foi tão urgente, afinal, que ferramentas que possibilitam a realização de aulas e cursos de forma remota fossem desenvolvidas para a utilização em larga escala.

E, na esteira destas transformações no âmbito da prática do ensino e da aprendizagem advindas das inovações tecnológicas – e com o retorno das aulas presenciais -, ficou mais evidente como a tecnologia também pode ser aliada nos processos que vão além do campo pedagógico nas instituições escolares.

Para Sue Ruggeri Cons, diretora da Talent for Education, empresa que apresenta soluções tecnológicas para estabelecimentos de ensino, a crise sanitária que se instaurou em todo o planeta em decorrência da expansão em larga escala do contágio do coronavírus Sars-Cov-2 aprofundou a transformação digital dos estabelecimentos de ensino, evidenciando os benefícios que o uso da tecnologia pode trazer na aos estudantes e professores.

“Vimos um boom na transformação digital nos últimos anos, que foi impulsionado, principalmente, pela necessidade de melhoria na comunicação e de que o alcance da sala de aula passasse a ser mais amplo do que as quatro paredes e o formato tradicional”, pontua.

A tecnologia, dessa maneira, permite que o professor “traga o mundo real para dentro da sua sala de aula, ajudando a trabalhar a criatividade, o pensamento crítico, colaboração e comunicação”. Além disso, ressalta ela, “ajuda o aluno a sair de um lugar onde recebe informação passivamente e passa a ser criador de conteúdo”.

Mas não é apenas nos processos pedagógicos que o uso da tecnologia pode trazer impactos positivos no ambiente escolar. “Todos os processos escolares podem passar por uma transformação digital para que fiquem mais acessíveis, rápidos e confiáveis”, afirma a profissional.

Entre os exemplos trazidos pela diretora da Talent for Education estão o backup de arquivos importantes e a comunicação da secretaria com os pais. “É possível criar um roteiro e deixar as conversas registradas à medida que é feita a comunicação”, diz Sue. “Além disso, se a chamada for feita na sala de aula de forma digital, é possível que a secretaria já tenha a informação dos alunos que estão presentes de forma imediata, facilitando quando precisa contatar um aluno diretamente”.

Por fim, Sue Ruggeri Cons avalia que “todo o processo burocrático e financeiro pode se tornar menos dispendioso e mais ágil com a transformação digital”, lembrando que a transformação digital trouxe uma série de avanços na gestão de negócios de empresas dos mais variados setores, e isso não se daria de forma diferente no campo educacional.

Para saber mais, basta acessar o site: https://talent4edu.com.br/

Website: https://talent4edu.com.br/