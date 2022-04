Goiânia: 6 motivos para viver na capital de Goiás

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de abril de 2022.

Com estilo de vida calmo, Goiânia conta com bons preços de imóveis, arquitetura histórica e variedade nas opções de lazer para seus habitantes.

A cidade de Goiânia está entre as 10 melhores capitais para se viver em todo o Brasil segundo a pesquisa Desafio da Gestão Municipal (DGM) 2021. Localizado na região centro-oeste do país, o município se destaca por oferecer um estilo de vida calmo, sem abrir mão das vantagens de morar em uma metrópole.

Não é à toa que a procura por imóveis na cidade de Goiânia apresentou crescimento nos últimos anos. De acordo com um levantamento divulgado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO), no intervalo entre janeiro a setembro de 2021, 7.775 imóveis foram vendidos na capital e na cidade Aparecida de Goiânia. Os números representaram um aumento de 50% em relação às vendas do mesmo período do ano anterior.

Segundo dados do IBGE, Goiânia tem cerca de 1,5 milhão de habitantes. Os motivos que levam os brasileiros a escolherem a capital como lar são diversos e incluem os valores dos imóveis, ampla diversidade de lazer, atmosfera interiorana, entre outros.

Imóveis com bons preços

Quem decide viver na cidade já percebe algumas vantagens na hora de procurar apartamentos à venda em Goiânia. Além de ser uma das 10 melhores capitais para morar em todo o país, o município apresenta imóveis com valores mais em conta do que as outras capitais do país.

De acordo com os dados obtidos no Índice FipeZap de fevereiro de 2022,

Goiânia está entre as cidades com menores preços médios de imóveis residenciais. O valor médio do metro quadrado na cidade equivale a R$ 5.333, enquanto a média monitorada pela pesquisa – que envolve 50 municípios brasileiros, sendo 16 capitas – é de R$ 7.941/m².

Quem busca um imóvel em Goiânia com o mesmo valor de um empreendimento em São Paulo, por exemplo, encontrará uma residência com quase o dobro do tamanho.

Arquitetura histórica

Andar pelas ruas da cidade é uma forma de apreciar a arquitetura das construções e conhecer um pouco mais sobre a história. Goiânia se destaca por possuir edifícios e monumentos históricos construídos com a estética Art Déco.

O movimento nasceu na Europa em meados de 1910 e influenciou a arquitetura, o design de interiores e o desenho industrial. Na década de 1930, foi usado pelo engenheiro e arquiteto Attílio Corrêa Lima durante a construção de Goiânia.

Corrêa Lima havia estudado urbanismo em Paris e trouxe consigo algumas referências do Art Déco. O estilo se tornou tão importante para a cidade que 22 construções foram tombadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Atualmente, é possível conhecer um pouco mais sobre o movimento ao observar obras como o Lago das Rosas, o Grande Hotel, o Teatro Goiânia, a Praça Cívica e outros edifícios espalhados pela cidade.

Capital com cara de interior

Uma das impressões de quem visita Goiânia pela primeira vez é, sem dúvida, a atmosfera interiorana.

Praças repletas de árvores, parques espalhados pela cidade, com aves exóticas e macacos-prego, trânsito ameno – se comparado a outras capitais –, hospitalidade aconchegante e o forte sotaque goianiense reforçam a impressão de que Goiânia está localizada no interior do estado.

No entanto, de pequena a cidade não tem nada. Goiânia é uma das metrópoles fora do sudeste que, apesar de conservar seus traços interioranos, cresce e se moderniza ao longo dos anos. Sua região metropolitana, que conta com outros 19 municípios, tem população estimada em 2,6 milhões de habitantes, conforme dados levantados em 2019 pelo IBGE.

Clima arborizado

Um dos fatores que contribuem para a atmosfera interiorana de Goiânia é a forte presença de área verde na cidade. Para se ter uma ideia, o município conta com mais de 25 parques espalhados pela região.

Entre os mais famosos estão os parque do Flamboyant, do Cerado, Municipal Liberdade e Lago das Rosas.

Os goianienses aproveitam essa forte característica da capital para praticar atividades físicas ao ar livre, contemplar a natureza e realizar piqueniques com amigos e familiares.

Ampla variedade de lazer

Goiânia oferece uma vasta opção de lazer para seus habitantes. Além dos parques ao ar livre, a capital tem as famosas feiras de rua que conquistam visitantes com pratos goianos, peças de artesanato e até mesmo roupas.

As atrações noturnas também ganham destaque na cidade. Com muitas opções de bares, restaurantes, casas de shows e diversos eventos culturais, Goiânia faz sucesso entre os jovens que buscam por lazer até o amanhecer.

Também é possível encontrar atrações divertidas para as crianças como os centros culturais, museus, parques com brinquedos, teatros, zoológico e planetário.

Música além do sertanejo

Goiás é conhecido como o estado do sertanejo, afinal, muitas duplas e cantores de sucesso vêm à região do país. No entanto, engana-se quem pensa que morar em Goiânia significa encontrar apenas eventos com esse estilo musical.

A cidade que sedia o famoso festival de música Villa Mix, vem gradualmente abrindo espaço para artistas que vão além do sertanejo e já contou com nomes como Alok, Demi Lovato e Shawn Mendes.

Além disso, a capital apresenta uma série de eventos alternativos que vão do Rock à MPB, a fim de agradar a todos os estilos, como Festival Bananada, Vaca Amarela e Goiânia Noise.