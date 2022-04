Mercado digital aumenta devido ao crescente número usuários

Compartilhe Facebook

13 de abril de 2022.

Belo Horizonte, MG 13/4/2022 – Agências de Marketing Digital devem estar preparadas para receber um número maior de demandas com o aumento do tráfego.

Empresas vêm utilizando as plataformas digitais para alcançar o crescente número de usuários na internet.

O acesso à internet vem se tornando cada vez mais uma realidade no dia a dia da população brasileira. Segundo uma matéria publicada pelo site UOL, entre 2020 e 2021 mais de 150 milhões de usuários (cerca de 81% da população brasileira) tiveram acesso à internet.

Parte desses usuários utilizaram a internet como um veículo para compras online. Segundo a matéria do Estado de Minas, 13 milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra pela internet no ano de 2020. Dados da mesma pesquisa apontam que as vendas pela internet cresceram 27% de 2020 para 2021 e prevê-se ainda um crescimento de 9% para 2022.

Uma pesquisa realizada pelo NZN Intelligence e publicada no E-commerce Brasil, mostrou que 74% dos consumidores preferem realizar compras online devido a maior variedade de produtos e produtores; maior facilidade na comparação de preços; a possibilidade de alcançar produtos independentemente da localização geográfica e maior conforto na experiência de escolha do produto.

Essa rápida migração e o crescente aumento do comércio no ambiente digital fizeram com que o marketing se tornasse um desafio para os gestores de empresas e microempreendedores. Uma pesquisa realizada pela Bis2Bis apontou que, para mais de 61% dos lojistas, o marketing digital é o principal desafio na rotina das empresas.

O Marketing Digital é definido pela empresa RockContent como “a promoção de produtos ou marcas por meio de mídias digitais”. Ele é uma das principais maneiras que as empresas têm para se comunicar com o público de forma direta, personalizada e no momento certo.

Para uma boa aplicação do marketing digital, é necessário que se tenha conhecimento do mercado e das plataformas digitais, a fim de que sejam traçadas metas e estratégias inteligentes e coerentes para cada ocasião. Existem hoje inúmeras agências de marketing digital no mercado e alguns pontos podem ser levados em consideração no momento da escolha:

> Definição dos objetivos e quais serviços são necessários;

> Localização da agência de marketing digital;

> Busca por avaliações na internet;

> Quais são os serviços que a agência de marketing oferece;

> Avaliação dos preços dos serviços de marketing digital oferecidos;

Um estudo feito pela The CMO Survey e publicado no site wsiworld, diz que é projetado um crescimento médio de +13.4% em investimentos de marketing digital para o ano de 2022. De acordo com o E-marketer, globalmente, estima-se um aumento de 61,9% no investimento com publicidade digital até 2024.

“É muito importante saber avaliar e escolher uma boa agência de marketing digital, pois ela será sua aliada nos negócios. Este mercado sofre mudanças constantemente e nós precisamos estar sempre atentos e atualizados, a fim de prestar o melhor serviço e obter os melhores resultados possíveis”, comenta Angélica Chaves, CEO da agência ABC.

Para mais informações sobre marketing digital, acesse: https://abcmarketingdigital.com/.

Website: https://www.abcmarketingdigital.com.br