Itaú capta R$ 1 bilhão em Letras Financeiras Verdes com IFC

13 de abril de 2022.

São Paulo, SP 13/4/2022 –

COMUNICADO AO MERCADO

O Itaú Unibanco Holding S.A. divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral que captou R$ 1 bilhão em Letras Financeiras verdes no mercado local com a International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial. Trata-se da primeira operação de Letra Financeira verde do Itaú e a primeira vez que o IFC utiliza esse instrumento no Brasil.

Os recursos serão utilizados para apoiar o financiamento de veículos elétricos, híbridos e multicombustível, visando alavancar a economia de baixo carbono e fomentar o segmento de veículos de baixa emissão de gases de efeito estufa no Brasil.

A captação reforça o compromisso do Itaú em apoiar a transição climática dos clientes e promover uma economia mais sustentável. De agosto de 2019 a dezembro de 2021, R$ 170 bilhões foram alocados em financiamento para setores de impacto positivo, produtos e operações ESG. A meta é atingir R$ 400 bilhões até 2025.

No final do ano passado, o Itaú aderiu ao Net-Zero Banking Alliance (NZBA), acordo mundial liderado pela Organização das Nações Unidas (ONU), pelo qual se compromete a reduzir as emissões em 50% até 2030 e se tornar carbono neutro até 2050.

São Paulo (SP), 13 de abril de 2022.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

Website: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/