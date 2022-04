Smart buildings serão as residências do futuro?

Adoção de novas tecnologias é grande aposta do setor de construção civil

Os smart buildings são uma das grandes tendências do mercado de construção civil. Sustentáveis, modernos e conectados à internet, os edifícios inteligentes conseguem oferecer maior conforto e interatividade a seus moradores e prometem uma mudança no modo como as pessoas interagem com o ambiente doméstico.

Nos últimos anos, o mercado imobiliário tem valorizado esta categoria de imóvel devido à percepção de que estas seriam as “moradias do futuro”. Assim como o ar-condicionado e a máquina de lavar revolucionaram o modo de vida doméstico, pode se esperar que o mesmo ocorra com os smart buildings.

“A tecnologia smart veio para ficar e é natural que ela se adapte e se integre cada vez mais ao setor de construção civil”, afirma Eduardo Peralta, empreendedor imobiliário CEO do grupo Inloop. “Nos próximos dez anos, é provável que este tipo de empreendimento represente uma fatia ainda maior do mercado”, complementa Eduardo.

Hoje, em parceria com a Planet Smart City, a Inloop busca tecnologia na Itália para trazer e implantar aos lançamentos “Viva Smart” no Brasil. Por mais simples que possam parecer, algumas soluções ainda não têm acesso tão fácil em território nacional, porém, à medida que a tecnologia 5G vai se estabelecendo no Brasil, os imóveis inteligentes tendem a se tornar mais comuns. Em breve, casas controladas por dispositivos automatizados, responsáveis pela aclimação, segurança e iluminação, e conectadas à internet será o “novo normal”.

“Acredito que esse tipo de tecnologia tornará a vida no futuro mais prática e confortável”, afirma Eduardo. “No momento, empreendimentos inteligentes ainda são minoria no Brasil, mas temos todos os motivos para esperar que isso mude nos próximos anos”, finaliza o CEO.

