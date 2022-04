Insulfilme automotivo: quais as regras para evitar multas?

13 de abril de 2022.

O insulfilme automotivo pode ser utilizado por diversos motivos, como segurança e controle de luminosidade no veículo.

Mas é necessário ficar atento na hora da sua colocação para estar de acordo com as determinações legais, evitando multas futuras.

Então, se você deseja saber mais sobre insulfilme automotivo e as leis de trânsito vigentes, confira esse artigo! Boa leitura.

Quais são os principais motivos para colocar o insulfilme automotivo?

O insulfilme, uma película bem fina e mais escura aplicada nos vidros do veículo, não fornece somente uma estética diferenciada. Há também outros benefícios em sua aplicação.

Aumentar a segurança

Quando você dirige sozinho seu veículo com insulfilme, um ladrão não tem ideia se há objetos de valor no carro ou inclusive, se há mais pessoas na mesma condução.

O ladrão tem um interesse menor em furtar um veículo com insulfilme já que ele não consegue ver o que está no interior do veículo. Então ele pode ser surpreendido ao invés de surpreender.

Por outro lado, se você dirige um veículo sem insulfilme, objetos como mochilas e bolsas ficam bem visíveis, atraindo ladrões.

Proteção ultravioleta

A proteção UV garante que os tecidos e peças internas do seu veículo não desbotem com facilidade.

Além disso, protege sua pele contra danos causados pelos raios ultravioleta, sobretudo o câncer de pele. Portanto, se você dirige muito no sol e fica horas no trânsito, vale a pena investir em uma película com proteção UV.

Diminuição da temperatura interna

Imagina um dia com aquele sol… se seu veículo possui insulfilme, a intensidade dos raios solares é minimizada, diminuindo a temperatura interna do carro.

Assim, você gastará menos ar-condicionado, o que resultará em menor consumo de combustível ao final do mês. Além do conforto, é mais economia para seu bolso!

Redução do brilho

Quem dirige sabe: o brilho causado pelo reflexo de raios solares nos vidros dos carros atrapalha demais quem está dirigindo. Mas com o insulfilme esse brilho é diminuído, o que melhora a segurança ao dirigir.

Qual é o insulfilme automotivo permitido por lei?

Muitas pessoas acham que colocar insulfilme nos vidros do carro é proibido por lei. Mas não é. Existem condições específicas para essa aplicação determinadas na legislação.

Isso porque a película colocada nos vidros não pode bloquear completamente a visão de quem dirige o carro que vem atrás. Aquelas películas que parecem um espelho, pelo lado de fora, são totalmente proibidas.

Outro fator importante é a qualidade da película. Atualmente, existem algumas bem mais baratas vindas da China, por exemplo, mas que não seguem controle de qualidade.

De fato, essas películas não costumam ter proteção contra radiação UV, por exemplo. Outro fator negativo é que elas não resfriam o interior do carro, podendo até mesmo esquentá-lo.

Por isso, ao pensar em colocar insulfilme automotivo, vá a um centro especializado e contrate o serviço de um profissional capacitado.

Dessa forma, também observe as informações da película antes da instalação para você não ter problemas com a lei depois. Veja se a película oferece proteção UV e siga o que a lei determina.

A lei que determina qual película pode ser colocada nos vidros de um veículo é a Resolução nº 254 do Conatran, de 26 de outubro de 2007. Essa lei determina que:

“A película para veículos permitida deve oferecer transparência mínima de 75% no para-brisa, 70% nos vidros laterais dianteiros e 28% nos demais vidros”.

E se eu instalar outro tipo de insulfilme automotivo no meu veículo? O que pode acontecer?

Nenhum condutor pode alegar desconhecimento da lei. Se você for pego com um veículo com uma película muito mais escura do que a permitida por lei, não poderá dizer: “eu não sabia”.

Caso seu veículo seja parado por uma autoridade de trânsito, a transparência do vidro com película é aferida por um aparelho determinado luxímetro.

Esse aparelho mede a quantidade de luz que atravessa o vidro, com insulfilme automotivo.

Portanto, se a transparência não for de no mínimo 75% no para-brisa, 70% nos vidros laterais dianteiros e 28% nos demais vidros, você vai ser multado.

E a multa é pesada: R$ 195,23 reais, além de 5 pontos na carteira. E o pior, seu veículo é apreendido ou você tem que retirar o insulfilme do carro inteiro ali, na hora.

Se você retirar a película ali na hora, seu veículo não será guinchado. Mas, acredite, além de ser um trabalho e tanto, o vidro ficará certamente marcado com os restos da cola usada para fixar a película.

Você certamente terá que levar o seu carro para um profissional retirar todos os resquícios de cola de todos os vidros depois. E claro, se desejar colocar película novamente, terá que gastar com um novo serviço.

Caso você não retire a película na hora, seu veículo será guinchado.

Portanto, para evitar dor de cabeça e multas é simples: basta seguir o que está na legislação. Coloque insulfilme automotivo no limite de transparência determinado na lei e você não terá dores de cabeça.