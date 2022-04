Shopping Prado Boulevard lança campanha “Nossa Páscoa é Animal”

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 14 de abril de 2022.

Campinas / SP 14/4/2022 – Vamos colocar em prática o sentido de partilha da Páscoa, por conta disso todas as atividades são gratuitas

Em parceria com a ONG Cãoração Valente, o Shopping Prado lança campanha “Nossa Páscoa é Animal” com atividades gratuitas para todas as crianças campineiras

No sábado (16) o Shopping Prado Boulevard estará aberto para todas as crianças participarem das atividades gratuitas e refletirem sobre a influência dos animais na sociedade, com início às 14h, os pequenos terão acesso de hora em hora à contação da história “O coelho que não era de Páscoa”, contadas com coelhos em 3D, pintura no rosto realizada com a autorização dos pais e ainda terão a oportunidade de criarem um coelho com molde de mão que será colado no palito de sorvete.

A campanha “Nossa Páscoa é Animal” alinha, em um mesmo evento, o espírito lúdico da Páscoa ao amor à causa animal. De acordo com Murilo Pereira, coordenador administrativo do Shopping Prado Boulevard, a ação reunirá atividades e brincadeiras divertidas, como pintura facial, contação de história e trabalhos manuais. “Vamos colocar em prática o sentido de partilha da Páscoa, por conta disso todas as atividades são gratuitas, além de reforçarmos a campanha que acontece mensalmente no Prado Boulevard, fortemente ligada ao amor e cuidado com os animais da nossa cidade”, completa.

Durante as brincadeiras gratuitas o tema “Nossa Páscoa é Animal” trará reflexões às crianças sobre a importância da proteção animal, por meio do pet mais aguardado para os próximos dias, o coelho.

Serviço

Shopping Prado Boulevard

Campanha: “Nossa Páscoa é Animal”

Quando: 16 de abril

Horário: 14h

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 – Vila Marieta, Campinas – SP

Horário de funcionamento do Prado Boulevard durante o final de semana de Páscoa

Sexta-feira Santa (15) – Lojas (das 14h às 20h) / Praça de Alimentação (das 10h às 22h)

Sábado (16) – Lojas (das 10h às 22h) / Praça de Alimentação (das 10h às 22h)

Domingo (17) – Lojas (das 14h às 20h) / Praça de Alimentação (das 10h às 22h)

Website: http://www.pradoboulevard.com.br