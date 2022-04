A história da VOOPOO e Spark Your Life

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de abril de 2022.

Em 11 de abril de 2022, a VOOPOO lançou seu produto anual, o ARGUS GT 2. Com sua saída constante de alta potência de 200W, classificação IP68 e design de cratera vulcânica, o ARGUS GT 2 traz uma experiência mais inovadora para os usuários de todo o mundo.

Everest, CEO do VOOPOO, disse: “A VOOPOO continua a ser pioneira em inovação e em experimentar novas tecnologias. Acreditamos que o novo ARGUS GT 2 também trará uma experiência de ponta diferente para nossos clientes.”

Seja o criador do registro de ignição de 0,025s, o explorador da tecnologia de chip GENE ou o disruptor da plataforma de atomizador PNP/TPP/ITO, entre muitos rótulos, a VOOPOO é mais uma sonhadora com a ideia de “mudar o mundo e transformar o futuro”, aderindo ao gene da inovação inata e destemida. A VOOPOO se dedica a romper os limites das fronteiras tradicionais e criar infinitas possibilidades que pertencem aos usuários, à indústria e ao mundo.

O nascimento do VOOPOO

Em 2014, em uma época em que a indústria de atomizador eletrônico estava quieta, Scott e Everest, os fundadores do VOOPOO, com sua visão perspicaz de mercado, mergulharam profundamente no campo da indústria de chips e criaram em conjunto a ICCPP (empresa controladora do VOOPOO) e dedicaram-se a fornecer soluções de tecnologia de chip para a indústria de atomizador eletrônico através do chip GENE.

Naquela época, trabalhando no exterior, descobrimos que os clientes internacionais não reconheciam o“chip”porque não era um produto final que pudesse chegar diretamente ao consumidor. Embora o desempenho dos chips GENE tenha sido otimizado, outros aspectos de design do produto do provedor de serviços não estavam em vigor, como processo e design, o que acabou falhando em trazer uma experiência de produto de qualidade ao usuário. Pensando nisso, o ICCPP acreditou que o objetivo final era atender bem a demanda do cliente e do usuário e começou a pensar em transformar para criar sua marca de produto.

Em 2017, Scott e Everest, mais uma vez, tomaram a grande decisão de levar a empresa para o mercado global criando um novo logotipo para a marca o – VOOPOO – e, eventualmente, nomeando o produto como VOOPOO. Com três letras mundiais fáceis de pronunciar “V”, “P” e “O”, elas carregam o espírito de “inovação poderosa” promovido pelo fundador.

A letra inicial “V” significa “Vitória”, o que significa que a VOOPOO conta com a inovação tecnológica para liderar o desenvolvimento saudável da indústria e compartilhar os resultados da inovação com os usuários por meio de seus produtos. A letra “P” significa “Produzir”, que significa criatividade, sendo a personalidade da marca VOOPOO. A VOOPOO é uma atitude positiva e interminável em relação à vida. Para refletir os atributos da indústria de atomização, a VOOPOO criou um design artístico original para as duas letras “O”, que formam uma figura infinita, lembrando o formato de um usuário soltando fumaça no ar, mas também com um design original rico em simetria, destacando as infinitas possibilidades da VOOPOO e a criação futura.

Como o slogan VOOPOO – SPARK YOUR LIFE significa criar infinitas possibilidades, que também complementa o logotipo do símbolo do infinito. A VOOPOO espera levar ao mundo não apenas produtos, mas também o espírito e o sonho de explorar infinitas possibilidades, rompendo as chamadas restrições e algemas, e trazendo possibilidades mais belas para a vida de todos.

Sonhos – criando infinitas possibilidades com a tecnologia

Chip e atomizador, as duas rodas da VOOPOO funcionando ao mesmo tempo

Inovações na experiência do usuário levaram a indústria a entrar na “era da inovação tecnológica”, que exige cada vez mais a integração de chips e tecnologia de atomizador.

A VOOPOO mais uma vez aproveitou esta oportunidade com grande sensibilidade.

Já em 2014, a VOOPOO esteve profundamente envolvida no campo da tecnologia de chip e estabeleceu a única parceria estratégica global com a GENE, uma empresa de chip de ponta nos Estados Unidos, para construir de forma criativa a tecnologia de chip da série GENE Inside e continuar a criar uma melhor experiência de atomizador para usuários em todo o mundo. Após anos de prática, a VOOPOO tem a força da indústria no desenvolvimento de chip.

Como inovadora no desenvolvimento de tecnologia de chip em atomizador eletrônico, a VOOPOO está empenhada em desenvolver tecnologias inovadoras que podem alcançar múltiplas transformações de análise na regulação de energia, comutação de modo, gerenciamento de energia, controle de temperatura e outras funções. Após anos de tecnologia de chip e iterações de produtos, a VOOPOO formou uma série de chips como GENE.Fan, GENE.Fit, GENE.Pod, GENE.Trio, GENE.AI e GENE.TT, criando um sistema completo e maduro de desenvolvimento de tecnologia de chip.

O conceito de plataforma é uma grande conquista no campo de chips e um salto à frente na plataforma ecológica de atomizador da VOOPOO, que abrange a plataforma de atomizador TPP, PNP e ITO. Ao alcançar uma experiência de desempenho de alta potência, experiência de atomizador compatível múltipla, a melhor experiência de sabor rico, ela oferece aos usuários uma diversidade de sabor. Atende às necessidades dos usuários de utilizar o atomizador, coil de diferentes plataformas à vontade, sem o uso de um atomizador específico, auxiliando assim os usuários a alcançar um custo total menor, uma experiência mais rica e diversificada. A inovadora plataforma ecológica de atomizador universal PNP/ TPP/ITO da VOOPOO tornou-se a nova referência técnica da indústria para plataformas de atomizador.

Um inovador global de tecnologia

A VOOPOO tem presença global

Fundada em 2017, a VOOPOO é uma marca de tecnologia VAPE que integra P&D, produção, vendas e operação de marca, com negócios que abrangem mais de 70 países e regiões ao redor do mundo, incluindo América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, com seis filiais espalhadas pelo mundo todo, com foco em operações localizadas nos EUA, Reino Unido, Indonésia, Canadá e outros países e regiões, alcançando a cobertura de 100.000 pontos de venda offline em todo o mundo. Ela dedica-se a fornecer aos usuários em todo o mundo experiências de produtos inovadoras, de alta qualidade e diversificadas.

A VOOPOO está no campo de atomizador eletrônico, mas continua indo além do atomizador eletrônico, diversificando seus negócios, desafiando constantemente novos sistemas e sendo uma “empresa inovadora” diferente de outras. Como o slogan da VOOPOO indica, não há limites, ela cria possibilidades ilimitadas e uma vida melhor para os usuários, traz desenvolvimento de negócios sustentável para a indústria e cria valores mais positivos para o mundo.

AVISO: Este produto pode ser usado com produtos e-liquid contendo nicotina. A nicotina é um produto químico viciante.

Empresa: Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.

Pessoa de Contato: wind.chen

E-mail: [email protected]

Site: https://www.voopoo.com/

Telefone: 0086-18718743237

Localização:19/F, Bloco A, Edifício Coolpad, High-tech Industrial Park (North Zone), Distrito de Nanshan, Shenzhen