Calça cintura baixa deforma o corpo? Descubra aqui!

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de abril de 2022.

Muitas mulheres fazem essa mesma pergunta: será que calça cintura baixa deforma o corpo?

Se essa é também a sua dúvida, chegou no lugar certo, pois vamos explicar se isso é mito ou verdade.

Como a moda é algo que vai e vem, e no caso da calça cintura baixa, foi uma verdadeira febre no final da década de 90.

Embora os modelos de cintura mais alta sejam hoje uma tendência, algumas mulheres ainda preferem a calça de cintura baixa.

E aí vem a questão: ela pode deformar o corpo? E por quê?

Calça cintura baixa deforma o corpo?

Para responder à pergunta se calça cintura baixa deforma o corpo, conversamos com dermatologistas e cirurgiões plásticos.

Então, calças com cós baixo, especialmente se forem apertadas e se você estiver um pouco acima do peso, podem criar uma espécie de segunda cintura, realçando ainda mais a gordurinha.

A questão aqui é que esse tipo de calça, se for usada com frequência e particularmente por adolescentes, pode afetar o crescimento normal do quadril, em razão da pressão exercida nessa parte do corpo.

Por consequência, isso pode levar a uma diminuição do bumbum e um aumento da gordura na região do quadril, e com o tempo, a calça, short ou saia de cintura baixa acaba deformando o corpo sim!

Por outro lado, se você adora calças de cintura baixa, usar uma cinta modeladora ajuda e muito a evitar esse tipo de problema, pois não cria essa segunda cintura na altura do quadril.

Apenas lembrando que essa segunda cintura ou cintura dupla, é quando a região do quadril se afunda e forma uma curva para dentro.

Dicas para evitar deformações no corpo e cintura dupla

Não existe nada mais desagradável do que usar uma calça com cós baixo e aquela gordurinha ficar mais acentuada, ficarmos arrumando a calça o tempo todo com receio de aparecer a calcinha, e pior, deformar nosso corpo.

Agora que você já entendeu que calça cintura baixa deforma o corpo, o que fazer para atenuar essa deformação e cintura dupla?

Confira, a seguir, algumas dicas, seja para evitar esse tipo de deformação ou tentar não deixar tão visível:

Prefira roupas mais soltas, pois permitem uma melhor circulação sanguínea, podendo inclusive evitar celulites;

Nunca use uma calça com tamanho menor que o seu;

Pratique exercícios físicos regularmente, preferindo aqueles que favoreçam a queima de gordura localizada;

Mantenha uma alimentação equilibrada, evitando gordura e açúcar;

Beba pelo menos 2 litros de água por dia, porque além de hidratar, ajuda o corpo a eliminar toxinas;

Opte por calças de cintura mais alta;

Já para as roupas íntimas, use os modelos sem costura e com cós alto, e no caso de sutiãs, escolha o tamanho certo.

São medidas simples que ajudam a evitar as deformações no corpo, mas saiba que quanto mais o tempo passa, mais difícil será de corrigir.

Saiba que durante a fase da pré-adolescência e adolescência, como o corpo ainda está se desenvolvendo, é onde há um risco maior de calça cintura baixa deforma o corpo.

Por isso, se você é uma adolescente ou mãe de uma, o ideal é optar por calças ou shorts com cós mais alto, e assim, é possível evitar que o corpo fique deformado.