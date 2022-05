Quando a dieta low carb começa a fazer efeito? 

Compartilhe Facebook

Por: Jornal Montes Claros - 2 de maio de 2022.

Quando a dieta lowcarb começa a fazer efeito? É uma das principais perguntas feitas por quem está querendo começar essa dieta.

O low carb é mais que uma dieta popular, e sim um estilo de alimentação. Com esse método, você reduz a ingestão de carboidratos, a exemplo dos alimentos mais consumidos como macarrão, pão ou tapioca.

Com essa redução, você aumenta o consumo de gorduras boas – azeite, abacate e nozes, por exemplo – e proteínas, como carne, ovos e frango.

Essa dieta é uma opção incrível para quem deseja emagrecer, pois, você inclui alimentos pobres em carboidratos.

Esses alimentos conseguem contribuir para a diminuição de apetite. Ademais, a dieta lowcarb parte da ingestão de vegetais, frutas e castanhas.

Esses alimentos são ricos em minerais, vitaminas e antioxidantes.

Dito isso, confira como funciona o low carb e como ele pode ser benéfico para a sua saúde.

Quais são os benefícios do low carb?

Antes de falarmos sobre quando a dieta lowcarb começa a fazer efeito é necessário entender seus benefícios.

Ao seguir a dieta low carb, isso pode reunir diversos benefícios para a sua saúde, como o controle da fome.

Isso ocorre devido ao aumento de proteínas, gorduras boas e fibras. Esses alimentos promovem a saciedade e evitam a fome.

Outro benefício reduz os níveis de triglicerídeos e de colesterol no sangue. Isso ocorre devido ao aumento do bom colesterol. Como consequência, o low carb reduz as doenças cardiovasculares.

Isso sem contar com o controle da diabetes, regulando o nível de açúcar. O intestino também é beneficiado por essa dieta, como ela é rica em fibras.

Porém, o maior benefício e objetivo do low carb é auxiliar na perda de peso, por conta da diminuição de calorias e aumento de fibras.

Por fim, também podemos citar o combate à retenção de líquidos, sendo uma dieta rica em minerais e água.

Como colocar em prática a dieta low carb?

A dieta low carb deve ser colocada em prática com a supervisão de um profissional da área da saúde. Para iniciar, é preciso retirar os carboidratos em excesso, a exemplo do refrigerante, doce e açúcar.

Atualmente, existem algumas variedades de doces low carb que podem te ajudar a substituir o doce comum por algo mais saudável.

A depender da quantidade de alimentos ricos em carboidrato, é preciso retirar pão, arroz, macarrão ou aveia.

Na alimentação comum, as pessoas costumam consumir cerca de 250 g de carboidrato diariamente. Porém, no low carb, o máximo é de 130 g por dia.

Porém, no início, você deve fazer essa transição gradativamente, e com o tempo será mais simples de reduzir os carboidratos.

Ao longo da dieta, você conseguirá acostumar o organismo com essa alimentação sem sofrer com tontura, dor de cabeça ou demais alterações graves.

Alimentos permitidos no low carb

Os alimentos permitidos no low carb são frutas, como maçã, ameixa, kiwi, goiaba e mamão.

Além disso, você pode incluir vegetais em porções menores como tomate, alface e chuchu.

Não se esqueça de proteínas magras, a exemplo do frango ou do peru, peixes, leites e derivados, além de gorduras boas – como azeite e manteiga.

Outros alimentos que podem ser adicionados são as sementes em geral (chia, girassol e gergelim) e bebidas como chá sem açúcar e café.

Caso prefira, é possível substituir o leite por leite de amêndoa ou de coco, em que o carboidrato é menor. Porém, é imprescindível ingerir de 2 a 3 litros de água diariamente.

Alimentos proibidos no low carb

Se temos os alimentos permitidos, por outro lado, temos os alimentos proibidos no low carb, isto é, aqueles que podem prejudicar sua dieta.

Dentre esses alimentos, o principal a ser evitado é o açúcar, presente nos refrigerantes, sucos industrializados e açúcar refinado.

Outros alimentos proibidos são a farinha (tapioca e farinha de trigo branca), cereais e frutas secas.

Não basta excluir os alimentos ricos em carboidratos, pois você deve retirar os industrializados e os ricos em gorduras ruins.

Quando a dieta low carb começa a fazer efeito?

A perda de peso com a dieta low carb pode ser até rápida, pois nos primeiros dias o corpo já começa a desinchar. Isso porque a dieta consiste em água e glicogênio, e não em gordura.

Nesse sentido, é interessante afirmar e destacar que o glicogênio pode ser entendido como a maneira que o corpo armazena a glicose.

Com isso, a cada grama de glicogênio se liga a 4 gramas de água.

Logo, não é raro que o iniciante dessa dieta perca de 2 a 6 kg logo nas primeiras semanas. Afinal, você estará eliminando, principalmente, água e glicogênio, e um pouco de gordura.

Em média, vemos que as pessoas costumam perder no primeiro mês quase 2 kg. Porém, isso pode ser menor se você não tiver muita reserva de glicogênio.

Após essa perda rápida de peso, há uma redução sensível da perda de peso. Até porque, a partir desse momento, que começa a reduzir de fato a gordura, e não mais somente a água.

Lembre-se, somente, que você tem o seu próprio tempo para perder peso, não fique se baseando em outras pessoas.

Só assim perceberá que quando a dieta lowcarb começa a fazer efeito é um processo individual que vai de acordo com o hábito de cada um.

Se você gostou dessas dicas e gostaria de saber mais sobre o assunto, recomendo visitar o portal Club Lowcarb!