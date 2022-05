Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de maio de 2022.

O Nubank é uma das principais instituições financeiras do Brasil nos dias de hoje, principalmente pelas inovações existentes nos serviços oferecidos e que são todos feitos pela internet.

Tais serviços podem ser realizados tanto pelo site quanto pelo aplicativo oficiais, bastando que você, é claro, tenha uma conta nessa instituição.

Para fazer o login com segurança no Nubank, seja para contratar empréstimos ou apenas para usar os serviços disponíveis, você pode seguir os passos abaixo indicados.

Abaixo, você terá o tutorial para o aplicativo e computador de maneira segura e correta:

Login Nubank pelo aplicativo

Geralmente, as pessoas estão mais acostumadas a fazer login do Nubank pelo aplicativo, então o passo a passo seguinte vale para ele!

1– Abra o aplicativo Nubank em seu dispositivo móvel,

2– Toque em “Entrar”,

3– Digite o CPF – sem traço ou pontos – e toque em “Continuar”,

4– Depois, digite a senha de acesso e toque em “Entrar”.

Logo, você precisa aguardar para ser direcionado à tela inicial do app e, a partir daí, fazer uso de todas as ferramentas e recursos disponíveis do Nubank.

Caso você tenha esquecido a senha, acesse no aplicativo, ao digitar seu CPF a opção “Esqueci minha senha”. Uma mensagem será enviada com o procedimento para que você recupere a senha no e-mail cadastrado em sua conta.

Por isso, vá em seu e-mail, clique no link fornecido nele e siga as instruções.

Login Nubank pelo site

O Login do Nubank também pode ser feito pelo navegador, acessando diretamente o site oficial do banco. No entanto, há um maior controle da conta por meio do aplicativo, ok?

Além disso, é necessário ter o seu celular (com o app instalado) em mãos para fazer esse processo:

1– Acesse a página oficial do Nubank,

2– Clique em “Login”, localizado no canto superior direito da tela,

3– Faça o login digitando CPF e senha (é a mesma que você usa no app),

3– Clique em “Continuar”,

4– Na tela, aparecerá um código QR. Abra o app do Nubank no celular,

5– Siga as instruções para confirmar, de maneira segura, que é você realmente que está tentando acessar sua conta,

6– Clique no ícone de perfil (se for iPhone) ou ícone de configuração (se for Android), para depois ir em “Meus Dados”,

7– Depois disso, vá na opção “Acesso pelo site”, posicionando a câmera do celular para capturar o QR Code.

Se não estiver com o celular próximo, pode clicar na opção “Estou sem celular” para tentar seu login de outra forma.

Como dito, não há tanta praticidade no acesso (quando comparado com a versão mobile) da conta Nubank pelo site, por isso faça esse tipo de login apenas em casos especiais, como, por exemplo, quando for necessário bloquear o cartão de crédito.

Todo cuidado é pouco com sua conta bancária e outros acessos que possui. Por isso, veja como se proteger online aqui.