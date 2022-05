O que compõe uma comissão técnica de futebol?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de maio de 2022.

Quem não gosta de assistir aquele jogo de futebol, não é mesmo? Especialmente aqui no Brasil onde foi intitulado sendo o país do futebol. É muito difícil encontrar alguém que não goste de assistir ou que torça pelo menos para algum time.

Mas vocês já observam ou sabem quais são as pessoas que fazem parte de um time de futebol, não só os jogadores, mas toda a equipe que fica por trás, que presta todo auxilio para os jogadores fazerem uma boa partida.

Uns sabem mais, quando o assunto é futebol, outros nem tanto, e podem surgir dúvidas como, “o que é direito desportivo”, por exemplo. Enfim nesse artigo vamos te ajudar a descobrir muitas coisas sobre o mundo do futebol e ficar sempre por dentro.

Assim quando for assistir aquela final de campeonato com a galera, você vai poder interagir sobre todos os assuntos, com uma maior propriedade. Fique com a gente até o final da leitura que você vai ter muitas informações.

Você já deve ter visto aquela cena do gol pela TV, e vários integrantes do time indo comemorar, mas nem todos estão usando chuteira, pois bem isso se chama “Comissão Técnica”, aqueles são todos os membros que compõem um time.

Os clubes de futebol estão buscando cada vez mais ter uma boa estrutura para o time, e isso não se resume somente na estrutura física do local, mas também em enriquecer o quadro de funcionários.

Pensando em tirar todas as suas dúvidas, fizemos esse artigo, para lhes apresentar toda a comissão técnica, e quais são as suas funções dentro do time.

Como é o formato das comissões técnicas do futebol brasileiro?

As comissões são formadas pensando em poder atender todas as necessidades do time e jogadores, para que eles tenham uma boa equipe para uma melhor preparação deles, para os campeonatos e partidas.

Assim como em todos os outros esportes, no futebol também é um cruzamento da parte atlética e a parte lúdica.

Ou seja, alguns profissionais são responsáveis pela saúde dos atletas e a outra parte dos profissionais fica com a parte de capacidade técnica e tática.

No caso do segundo grupo costuma ser chamado de comissão técnica. Onde é geralmente formado pelo técnico, ele é o treinador oficial do time, ou seja, o Diretor Técnico, e também tem auxiliares técnicos e por treinadores de goleiro.

Os analistas de desempenho foram a mais recente adição das comissões técnicas, onde eles têm uma grande importância dentro do time.

Os profissionais da saúde na comissão técnica

Os profissionais da saúde, são de grande importância para os clubes, e nos grandes times como Seleção Brasileira os grupos de profissionais da saúde são bem numerosos. Onde conseguem atender um grupo de entre 20 e 40 atletas.

Nos clubes existem profissionais de diversas áreas, e cada atleta pode contar com pelo menos dois profissionais.

E são diversos profissionais, como, fisiologistas, fisioterapeutas, nutricionistas, os seus devidos assistentes.

Nos clubes maiores essa equipe é bem grande, e as pessoas que coordenam esse grupo, tem saído da melhor forma, trazendo bons resultados.

Funções e os nomes da comissão técnica

Nessa parte, vamos aprender um pouco mais de cada integrante que compõe a comissão técnica e o que cada um faz dentro do time. Confira.

Técnico

Professor, como costuma ser chamado pelos atletas que são treinados por ele. Cada um tem a sua forma de trabalhar, com suas técnicas, experiências, modelo de jogo e gerenciamento diferentes.

Auxiliar Técnico

Como o próprio nome já diz, é ele quem vai auxiliar o técnico nas suas tomadas de decisões, onde vai poder ajudar com tudo que o “professor” precisar.

Eles fazem toda a preparação dos treinos, agendam tudo e muitos são como conselheiros para os técnicos.

Treinador de Goleiros

Essa é a função que tem mais liberdade dentro da comissão técnica, sendo o que tem mais liberdade. O treinador de goleiros é quem vai montar o treino é ele quem vai orientar.

Existem alguns times que esses profissionais podem contar com auxiliares para ajudar a desempenhar o seu trabalho, onde ele pode fazer um treinamento mais individual com cada goleiro.

Scout e Analistas de Desempenho

Essas são as mais novas profissões dentro dos times, é ele quem faz toda a observação do desempenho do time, ele analisa o jogo como um todo, pode ser do próprio time para que ele trabalha e também pode analisar o time adversário.

Eles filmam tudo, e se porventura o técnico pedir para ver, eles têm tudo gravado para ser analisado pelo técnico.

Preparador Físico

O profissional de preparo físico, foi o que sofreu com mais mudanças dentro do clube, como já diz o nome é quem vai preparar o físico dos jogadores para as partidas, para eles poderem desenvolver qualquer atividade física em campo.

Fisioterapeuta e Fisiologista

O trabalho do fisiologista consiste em observar todos os exames e testes, do funcionamento do corpo do atleta. É quem vê se está indo tudo bem com a regeneração do músculo e também quem analisa os riscos de lesões.

Já o fisioterapeuta é quem vai cuidar do jogador caso ele sofra com algum tipo de lesão é ele quem vai ajudar o atleta a se recuperar da lesão em si ou do estresse da musculatura.