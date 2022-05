Voos de ida e volta com embarque em Montes Claros a partir de R$ 460

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: da redação - 19 de maio de 2022.

Voos são válidos para os meses de setembro, outubro e novembro.

Passagens são de ida e volta, já com todas as taxas inclusas.

O período de baixa temporada é aquele em que os passageiros podem aproveitar as melhores ofertas das companhias aéreas. A passagens baixam os preços e conhecer destinos de norte a sul do país fica ainda mais interessante. É o cenário ideal para quem deseja viajar, mesmo com pouco orçamento.

A nossa equipe separou algumas ofertas com embarque no Aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros. São passagens válidas para os meses de setembro, outubro e novembro deste ano. Todas são vendidas com as taxas e encargos inclusos.

Os voos de ida e volta para Belo Horizonte, capital do estado, saem por R$ 460. A oferta é para o mês de setembro. O trajeto, em voo direto, dura cerca de 1 hora. A operação é feita pela companhia aérea Azul.

Compre a sua passagem de Montes Claros/Belo Horizonte por R$ 460.

Com a retomada dos eventos, após as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, Belo Horizonte tem uma programação variada para este período do ano. São shows e festas que devem agitar ainda mais a capital dos bares. No dia 13 de setembro, o Grupo de Axl Rose aterriza em BH com o novo show da turnê “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!”. O evento será no estádio Mineirão, na região da Pampulha.

Ofertas de voos com embarque em Belo Horizonte

A capital mineira também está com ofertas de voos para o período de baixa temporada. São passagens de ida e de volta, já com todas as taxas e encargos inclusos. Os bilhetes são válidos para os meses de setembro, outubro e novembro deste ano.

Um dos destaques é a oferta para Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro. Um dos destinos preferidos dos mineiros, tem passagens de ida e volta por apenas R$ 469. A oferta é válida para o mês de novembro. O voo é feito pela companhia aérea Azul. (Veja a oferta para Cabo Frio aqui).

Com embarque em BH, também é possível comprar passagens promocionais para Curitiba (R$ 360), Brasília (R$ 390), São Paulo (R$ 391) e Rio de Janeiro (R$ 494).

Partindo de Montes Claros

Partindo de Belo Horizonte