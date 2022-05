6 erros e acertos na decoração do quarto

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de maio de 2022.

Móveis, cores e iluminação podem influenciar o sono. Veja os erros e acertos mais comuns!

Cada indivíduo tem uma quantidade de horas de sono específicas para se sentir descansado. No entanto, a média recomendada pela ciência é de oito horas por noite, ou seja, deve-se passar um terço do seu dia dormindo.

Tanto tempo de descanso mostra a importância de um quarto confortável. Portanto, um edredom quentinho, travesseiros macios e uma cama confortável são essenciais, mas também é preciso pensar em toda a estética do local. Da escolha da cor das paredes aos móveis, tudo pode influenciar para uma boa noite de descanso.

Veja 6 erros e acertos comuns ao decorar um quarto.

1. Cores muito escuras ou vibrantes

O quarto deve remeter ao gosto pessoal, claro. Além disso, com o aumento do home office, ele também se tornou uma espécie de “escritório” dentro de casa. Porém, a primeira função do cômodo é a de relaxamento. Paredes com cores muito escuras, como preto, podem não ser as mais adequadas para ajudar o cérebro a se desligar.

A mesma lógica serve para a roupa de cama. Embora ninguém tenha que abrir mão das estampas, cores muito escuras ou vibrantes podem deixar o resultado visualmente exagerado.

O ideal, portanto, é optar por cores neutras, principalmente as mais claras. Caso queira uma cor mais viva na parede, opte por pintar a que fica atrás da cabeceira da cama.

2. Quarto com cara de escritório

Como dito, muita gente fez do próprio quarto um escritório — o que pode ser ótimo, dependendo dos móveis utilizados. O problema é deixar o cômodo com um ar muito corporativo, dando a impressão de nunca terminar o expediente.

De qualquer forma, fuja do trabalho em cima da cama. Além de estender o seu escritório ao principal local de descanso, o hábito ainda pode comprometer a saúde da sua coluna. Priorize manter uma escrivaninha, uma cadeira adequada à sua altura e uma luminária.

3. Iluminação

O quarto também pode ter uma iluminação criativa. Por exemplo, a escrivaninha pode ser iluminada de uma forma totalmente diferente da cama, já que a luz pode servir tanto para estimular quanto para descansar.

Também não abra mão de cortinas. Elas bloqueiam luzes indesejadas, pois o corpo descansa mais e melhor no escuro.

Abajur e luminárias em diferentes pontos do quarto ajudam a manter essa iluminação mais criativa. Para controlar, aposte em um dimmer.

4. Estante lotada de livros

Um leitor ávido sonha com uma estante cheia de livros. Não é preciso abrir mão desse sonho, mas o recomendado é que ele não se realize dentro do quarto.

Livros acumulam muita poeira, mesmo quando a limpeza é feita com frequência. O ideal, portanto, é que a estante fique em outro ambiente da residência — lembre-se de que alergias podem surgir a qualquer momento da vida.

5. Paredes vazias

Pode parecer contraditório falar que é preciso fugir das cores chamativas e incentivar o uso de enfeites nas paredes, mas é só aproveitar os espaços que não ficam tão visíveis na hora de dormir.

Coloque fotos de viagens ou com amigos, quadros, pratos decorativos, pôsteres ou até artes suas feitas sem compromisso. Quem optar por pendurar itens deve evitar a parede atrás da cabeceira, para que não haja riscos de acidentes durante o sono.

6. Tomada próxima à cama

Para muitas pessoas, o uso do celular é quase um vício. O problema é que isso atrasa e prejudica a qualidade do sono, além de não permitir que o cérebro tenha um momento de escape das preocupações cotidianas.

O ideal é que eletrônicos no geral fiquem longe da cama. Para não cair na tentação, deixe a tomada longe. Assim, quem deseja pegar o aparelho precisa se levantar.

A tomada longe da cama também evita acidentes, pois o uso do celular enquanto está sendo recarregado é perigoso.