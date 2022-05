10 melhores dicas para quem é um novo usuário de um Mac

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 26 de maio de 2022.

Para quem está comprando seu primeiro computador Mac sempre há uma grande expectativa, tanto para os que já usavam outro sistema operacional como Windows ou se é o primeiro computador. Ainda mais em períodos onde tecnologia e profissionais do ramo estão aumentando cada vez mais .

Preparamos dicas para ajudar a deixar essa experiência ainda melhor e não acabar se frustrando por causa de dúvidas ou de processos que não conhece no dispositivo.

Saiba dicas de como começar a usar o seu Mac

Aproveite o que tem no momento

Como toda tecnologia, sempre há novas versões e atualizações de softwares e hardware, isso pode gerar até uma certa ansiedade sobre isso. Se você tem um dispositivo e que supri suas necessidades isso é o que mais importa.

Pois, há grandes debates sobre tecnologia e modo que deixam os novos usuários confusos, tanto em canais de vídeos, no Reddit e outras comunidades.

Tenha somente o necessário

Como a maioria dos dispositivos, vem alguns aplicativos e programas de série que a grande maioria dos usuários não irão usar. Assim, logo de início você deixa seu dispositivo limpo e com mais memória.

Há uma lista útil que a própria Apple fornece de aplicativos gratuitos. Muitas vezes são aplicativos pequenos e não seria necessário desinstalar. Alguns que podem ser removidos são por exemplo, GarageBand, iMovie, Keynote, Numbers e Pages.

Para excluir, vá em Aplicativos do menu localizado à esquerda e mova os aplicativos para lixeira.

Use várias telas ao mesmo tempo

Há diversos programas e opções para de como dividir tela macbook . Você pode usar o Split View Mac que já vem integrado com seu Mac ou usar aplicativos como Mosaic, que possui outras funções além do que é oferecido pelo Slit View Mac.

Você pode combinar diversos aplicativos como sites, arquivos, emails e tudo o mais que estiver relacionado a um projeto ou tarefa em um local prático.

Proteja arquivos com senhas

Quando se tem um dispositivo com esse prestígio, qualquer cuidado é pouco. Por isso você precisa de um gerenciador de senhas que seja confiável.

Uma ótima indicação gratuita e que já vem inclusa no Mac é o Keychain, fácil de usar, seguro e as informações ficam criptografadas.

Faça menos limpeza em seu dispositivo

Para quem era um usuário do Windows, pode ter ocasionado algumas vezes a famosa Tela Azul. O sistema operacional do Mac é mais difícil de ocorrer.

A forma mais fácil de conseguir essa limpeza são com programas que fazem isso de forma mais fácil, como o Cleaner Pro.

Tenha acessórios importantes

Com certeza o investimos com esses tipos de equipamentos são de alto valor. Porém, há alguns acessórios que são importantes tanto para o conforto quanto para a própria proteção do equipamento.

Para quem usa um MacBook, é sempre recomendável ter um Case de boa qualidade.

Para usuários do Mac Mini, pode ser mais confortável ter uma boa dupla de teclado e mouse.

Ter um Hub USB serve para qualquer tipo de dispositivo, nunca sabemos quando vamos precisar conectar mais um dispositivo.

E também ter uma mochila que tenha suporte para um notebook, o que garante mais proteção para o dispositivo.

Desligue a função do Siri

A grande maioria dos usuários acabam não usando a função de “Ei, Siri”. Isso por causa que você sempre está tocando em seu dispositivo para fazer a interação, ainda mais para quem usa o iPhone ou Apple Watch por comando de voz.

Para desativar basta ir em Vá para Preferências do Sistema> Siri e desmarque Ouvir “Hey Siri”.

Personalize a barra de menus

A barra de menus fica na parte superior da tela e sempre muda conforme o aplicativo que você está usando.

Isso pode deixar suas tarefas mais produtivas com esse atalho, onde na última opção é onde há um incrível recurso.

Use o Safari

É comum as pessoas quererem usar o Chrome no Mac, o que também é uma ótima opção. Mas, para esse sistema operacional, pode ser muito interessante usar o Safari.

Há razões para isso, como uso da memória com uma performance melhor e aplicações do uso do Mac. E outro grande fator, é que o Safari foi criado pela própria Apple.

Ou seja, a comunicação é muito melhor. Além de poder compartilhar sites abertos entre diferentes tipos de dispositivos da Apple.

Aprimore os atalhos de teclado

Algo para quem era um usuário de Windows e vai para o Mac, é que os atalhos são totalmente diferentes e isso pode ficar totalmente confuso em algumas operações.

Há como configurar os atalhos, mas o ideal é aprender a forma padrão, pois há vários tutoriais que mostram dicas de quais são os mais usados.

Os principais são atalhos para recortar/copiar/colar, e o acesso ao Spotlight, um recursos com diversas funcionalidades dentro dele, como achar programas, cálculos matemáticos e conversões de unidades.