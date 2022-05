Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 28 de maio de 2022.

Ofertas de voos são para o período de baixa temporada. Passagens de ida e volta para os meses de agosto, setembro e outubro são vendidas já com todas as taxas.

A Azul Linhas Aéreas e a LATAM estão com ofertas de passagens neste final de semana. São voos de ida e volta com preços promocionais para quem embarca em Montes Claros. Os bilhetes são para o segundo semestre deste ano, nos meses de agosto, setembro e outubro.

A promoção da Azul é com destino a Belo Horizonte. A oferta é de R$ 460. As passagens de ida e volta são vendidas com todas as taxas e encargos já inclusos. A promoção é para um voo sem escalas, no mês de agosto.

Compre passagens ida e volta Montes Claros/Belo Horizonte por R$ 460.

A oferta da LATAM é com destino a São Paulo. As passagens de ida e volta saem por R$ 496, válidas para o mês de agosto. Os bilhetes também são vendidos com todas as taxas já inclusas. O trajeto é feito em voo direto.

Ofertas de Voos em Belo Horizonte

Para quem decide embarcar em Belo Horizonte, a GOL Linhas Aéreas e a LATAM estão com várias promoções para o segundo semestre. São passagens de ida e volta para os meses de agosto, setembro e outubro. Todos os bilhetes são vendidos pela companhia com as taxas já inclusas.

As melhores ofertas são para São Paulo (R$ 335), Curitiba (R$ 348), Brasília (R$ 377) e Vitória (R$ 387). Vale lembrar que as promoções não valem para os dias de feriados.

Partindo de Montes Claros

Partindo de Belo Horizonte