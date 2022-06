Conheça o Majestic Café em Portugal

Compartilhe Facebook

Por: Jornal Montes Claros - 1 de junho de 2022.

Portugal é um país muito rico em sua longa história. Ele reúne uma série de locais históricos e que possuem muita tradição ao longo dos anos. Um desses locais é o Majestic Café, na cidade de Porto.

A história

Ele foi construído em um período da história conhecido como Bella Époque, em que as manifestações artísticas e culturais estavam em alta na Europa. Inaugurado mais exatamente em 17 de dezembro de 1921.

Seu primeiro nome foi Elite, como foi chamado durante seu primeiro ano de existência. Depois disso, para se adequar a clientela almejada, passou a se chamar Majestic, nome que recebe até nos dias de hoje.

Público

Considerado atualmente o 6º café mais bonito do mundo, o Majestic sempre foi muito bem frequentado. Nomes como Teixeira de Pascoaes, José Régio, e o filósofo Leonardo Coimbra eram figuras vistas com frequência à época no café.

Atualmente, pela importância e pela arquitetura, recebe turistas de diversas partes do mundo, em busca das bebidas e dos doces portugueses.

Livro de Honra

Hoje disponibilizado em versão digital em seu site, o Livro de Honra marca a presença de personalidades e políticos de diferentes épocas que já passaram pelo café, entre elas estão o ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitscheck.

Os pratos

Entre os pratos que o restaurante oferece para seus visitantes, o destaque fica para os cafés e seus acompanhamentos, porém ele também serve pratos no almoço, e bebidas alcoólicas, como cervejas e vinhos, um café custa em torno de 6 euros, algo em torno de R$ 35.

