Conheça o Museu Aeroespacial

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de junho de 2022.

O Rio de Janeiro é uma cidade que possui muita história, guarda muitas tradições desde a época em que foi capital do Brasil. Esse período deixou uma herança muito positiva para a cidade.

Falaremos nesta matéria sobre o Museu Aeroespacial, que fica no Rio. Ele é um dos mais importantes museus do Brasil. Além disso, teremos também dicas de como comprar passagem Rio de Janeiro com desconto.

O Musal

O Museu Aeroespacial é também conhecido como Musal. Ele é o maior e mais importante museu de aviação do Brasil e fica localizado no berço da aviação brasileira, em Campo dos Afonsos, um bairro da Zona Oeste do Rio.

Inaugurado em 18 de outubro de 1976 e seu acervo é constituído por várias aeronaves, motores, armas e objetos vinculados à história da Aeronáutica e da aviação brasileira, além de uma ampla documentação histórica.

Réplica do 14 Bis

Inclua uma visita ao Museu Aeroespacial em seus pacotes de viagem 2022 ao Rio de Janeiro. Nele, o visitante encontra, também, cerca de 80 aeronaves, incluindo uma réplica fiel do 14 Bis, o primeiro “avião” construído por Santos Dumont.

Além disso, o museu ainda tem doze salas de exposições temáticas e um hangar de restauração

Curiosidades da aviação

O Museu reúne também algumas curiosidades muito legais e interessantes, por exemplo, qual o primeiro time de futebol do mundo a viajar de avião para disputar uma partida?

O time de futebol do Esporte Clube São José, de Porto Alegre, foi o primeiro time do mundo reconhecido pela Fifa como o primeiro a usar um avião para viajar para uma partida de futebol. Foi um voo entre Porto Alegre e o município de Pelotas. Pesquise por Gol passagens para Rio de Janeiro e conheça essa e muitas outras curiosidades.

Serviço

Endereço:

Av. Marechal Fontenelle, 2000 – Campo dos Afonsos – Rio de Janeiro – RJ

Horário de funcionamento:

Terça a domingo

Início das visitas: 9h

Fechamento do Portão: 15:30h

Encerramento das visitas: 16h

Quartas-feiras (8h às 9h): em atendimento à Lei Municipal 6.278/2017, que versa sobre horário exclusivo para visitação de pessoas com deficiências intelectuais e/ou mentais e seus acompanhantes.

Não é permitida a entrada de animais de qualquer espécie, exceção feita a cães-guia.

Como comprar passagens baratas para Rio

Quer conhecer esse museu e outros destinos no Rio, se organize com antecedência, pesquise por viagens baratas, crie um roteiro do que você quer conhecer no Rio. Tenha também, mais de uma opção de data da viagem.