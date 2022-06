Dicas de hotéis próximos a Praia de Botafogo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de junho de 2022.

A Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, é um bairro que possui muitos escritórios corporativos. Com isso, os hotéis dessa região são voltados em sua maioria para esse público, que vão de outras regiões do Brasil para o Rio a trabalho.

Nesta matéria traremos algumas dicas de hotéis para você se hospedar na região da Praia de Botafogo e também dicas de Gol passagens para o Rio de Janeiro.

Ibis Styles Rio de Janeiro Botafogo

O ibis Style Botafogo fica muito bem localizado, na Rua São Clemente, a mesma da estação Botafogo do Metrô Rio. Saindo dele, em 5 minutos já estará na praia. Os quartos possuem ar-condicionado, frigobar, banheiro privativo com produtos de higiene, entre outros.

O Ibis Styles Rio de Janeiro Botafogo fica a 2,7 km da Praia de Copacabana e a 2,8 km do Cristo Redentor. O Aeroporto Santos Dumont é o mais próximo, localizado a 4 km do Ibis Styles Rio de Janeiro, Botafogo. Ao montar o roteiro, inclua este hotel em seus pacotes de viagem 2021.

Hotel Yoo2 Rio de Janeiro by Intercity

Com uma vista incrível do Pão de Açúcar e das Montanhas do Corcovado, o Yoo2 Rio de Janeiro fica localizado bem de frente para a Praia de Botafogo.

Os quartos do Yoo2 Rio de Janeiro tem um design exclusivo e possuem ar-condicionado, TV de tela plana e frigobar. O banheiro privativo inclui secador de cabelo e amenidades de banho de cortesia.

Hotel Novotel RJ Praia de Botafogo

Prepare sua passagem Rio de Janeiro e conheça tudo de melhor da Cidade Maravilhosa se hospedando em um dos hotéis mais confortáveis do bairro de Botafogo, de frente para a praia.

Um dos diferenciais deste hotel é que ele aceita pets. O Cristo Redentor fica a 2,9 km do Novotel RJ Botafogo. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Santos Dumont, a 4 km, bem pertinho.

Real Hotel

Se você procura algo mais simples e barato, com melhor custo-benefício, sem deixar de lado o conforto, segurança e qualidade, o Real Hotel pode ser uma boa opção.

Ele oferece acomodações com ar-condicionado e Wi-Fi, fica perto de bares, restaurantes e lojas e fica a 2 km da Praia de Botafogo. A Praia de Copacabana fica a 2,3 km de distância.

Como comprar viagens baratas para o RJ

Com algumas dicas simples consegue comprar viagens baratas e conhecer os encantos do Rio de Janeiro: