Os melhores hotéis próximos a Copacabana

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de junho de 2022.

Com toda a certeza uma das regiões mais conhecidas do Rio, senão a mais conhecida é Copacabana e seu belo e extenso calçadão, que recebe turistas de diversas partes do Brasil e do mundo.

No entanto, com toda essa fama, os hotéis que ficam nesta região geralmente acabam cobrando mais caro pelas diárias. Uma forma de driblar isso e ainda estar perto do agito da Copa é ficando em hotéis nas redondezas. Nesta matéria, traremos algumas opções e dicas de como comprar passagem para Rio de Janeiro com desconto.

Windsor Califórnia Hotel

Bem pertinho da praia mais famosa do Rio, o Windsor Califórnia Hotel oferece para seus hóspedes um atendimento diferenciado em seus ambientes de decoração moderna e sofisticada.

Ele fica a poucos passos dos principais bares, boates e restaurantes, além de fácil acesso ao metrô, ajudando também na locomoção para as demais regiões do Rio. Gostou? Então prepare sua reserva com Voe Azul ou qualquer outra companhia aérea para conhecer o Windsor Califórnia.

Américas Copacabana Hotel

Uma opção mais barata é o Américas Copacabana Hotel. Ele está situado a dois quarteirões da estação de Metrô Siqueira Campos, a 20 minutos do Centro da cidade e do aeroporto Santos Dumont.

O Américas Copacabana fica bem pertinho de bares e restaurantes para você curtir a noite carioca, além de lojinhas diversas. Reserve sua Azul passagens aéreas e inclua a hospedagem no Américas para conhecer o Rio e Copacabana.

Hotel Atlântico Rio

O Hotel Atlântico Rio fica a menos de 1km da praia de Copacabana. É um ambiente familiar, com quartos amplos, com TV, frigobar e ar-condicionado, além de internet gratuita.

Ele possui serviço de estacionamento, café da manhã colonial e fica perto também de outras praias como Praia do Leblon (2,7 km) e Leme (3,1 km), que são algumas das principais atrações do Rio de Janeiro.

Como comprar passagens para Rio de Janeiro com desconto

Seja com a Azul ou com qualquer outra companhia aérea, algumas dicas podem deixar sua viagem mais barata: