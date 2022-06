Como se destacar em um marketplace?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de junho de 2022.

Você já ouviu falar em marketplace? Esse modelo de compras é um recurso útil para ajudar as pessoas a alavancar as vendas pela internet. Basicamente, os marketplaces são como shoppings online.

Então se você quer saber mais sobre o assunto e quer conhecer mais sobre o mercado do marketplace, neste artigo iremos explicar o que é importante e como ele funciona, além de oferecer dicas de como implementá-lo em seu negócio.

E não tenha dúvida de que é um assunto fundamental e uma estratégia muito utilizada por empresas de diversos segmentos, como uma empresa de instalação elétrica industrial, que fornecem insumos para restaurantes, lojas de roupas e muitos outros.

Então pegue um papel e caneta, e vem com a gente conferir e anotar essas dicas!

As formas de consumo estão mudando

Primeiramente, vamos refletir um pouco sobre as formas de consumo atuais e como elas mudaram no decorrer das décadas até chegar ao que conhecemos hoje.

Ou seja, uma simples compra de um bem ou serviço, como o conserto cilindro pneumático, a compra de roupas ou de materiais escolares não são mais suficientes para a satisfação do cliente atual.

De forma mais específica, o entretenimento está desempenhando um papel importante na jornada do cliente, e conceitos como gamificação estão se consolidando para proporcionar uma experiência de compra divertida e envolvente.

Logo, se apenas uma pequeníssima parcela da população não consulta a rede antes de fazer qualquer aquisição, independentemente de onde ela seja feita, entende-se que as lojas e marcas estão muito longe de oferecer uma verdadeira experiência de compra multicanal.

Uma verdadeira experiência multicanal é aquela que lhe permite passar facilmente do canal físico para o canal digital, podendo comprar online numa loja offline e garantindo uma entrega rápida, simples e segura.

É aqui que entram os marketplaces e como eles são importantes para os negócios online hoje em dia, não importando a qual segmento você pertence ou até onde a sua loja esteja localizada.

O que é um marketplace?

O marketplace refere-se a um conceito mais inovador de vendas digitais, ou seja, trata-se de uma plataforma de shopping online na qual diferentes lojas podem divulgar seus produtos, oferecendo ao cliente um leque de opções com apenas alguns cliques.

É, portanto, uma rede em que o fabricante de bancada industrial pode fazer suas ofertas dentro do mesmo site. Como citado, é de fato como o shopping center que conhecemos, onde os visitantes têm acesso a várias lojas de diferentes produtos em um mesmo lugar.

É importante destacar que o conceito desse mercado não é novo. No Brasil, por exemplo, começou a fazer parte da vida das pessoas em 2012. Hoje em dia, muitas grandes empresas digitais já aderiram esse tipo de funcionalidade.

Por que os marketplaces são importantes?

Os marketplaces digitais ajudam as empresas a fazerem mais vendas de seus produtos, a crescerem em seus segmentos, tornando-os mais visíveis no mercado, e também a aumentarem os lucros ​​em um ambiente digital específico que une vendedores e compradores.

Um exemplo muito claro que podemos ver foi na pandemia, em que várias lojas sobrevivem vendendo online, e onde muitos outros mercados surgiram nas necessidades do momento, como a venda em grande escala de máscaras descartáveis ​​e desinfetantes para as mãos.

O crescimento foi de fato estrondoso. Até mesmo empresas industriais que estão se habituando ao meio digital atualmente, como empresas de torre de resfriamento ou indústrias de fornecimentos de insumos, por exemplo, estão vendo a importância desses canais de vendas online.

E, claro, lojas de todos os tipos se beneficiaram muito das vendas digitais. Com esse efeito, o mercado de compra mudou, e foi necessário adaptar-se às tendências e aos novos comportamentos do consumidor para manter a rentabilidade da empresa.

Em suma, o modelo de marketplace pode estar na web ou em um aplicativo que funciona como um shopping virtual, onde os usuários podem pesquisar e comprar nas lojas dos vendedores.

Como gerenciar e se destacar em um marketplace?

Agora que você já conhece o conceito e importância do marketplace para seu negócio, vamos abordar algumas dicas importantes para gerenciar sua loja nesse tipo de canal e como conseguir destaque entre todas as lojas, principalmente entre concorrentes diretos.

Atenda aos requisitos da plataforma

Independente do segmento, seja uma empresa de montagem mecânica industrial, que fornece peças, ou de utensílios de cozinha, é preciso se atentar e cumprir todas as diretrizes da plataforma que você escolheu para vender seus produtos ou serviços.

Basicamente você precisa prestar atenção aos requisitos que incluem:

Restringir produtos que não podem ser vendidos

Imagens nítidas;

Títulos para anúncios;

Descrições e legendas bem escritas;

Classificação adequada;

Cumprimento dos prazos de entrega.

As plataformas geralmente não penalizam quando os comerciantes não atendem um ou mais requisitos, mas sim orientam sobre o cumprimento e solicitam que o evento não ocorra novamente.

Situações mais graves, como não enviar produto, podem gerar penalidades, como perda de conta, já que esse é um caso mais grave do que ter apenas uma legenda confusa para o seu produto.

Classifique os produtos corretamente

Essa dica é muito importante para não causar confusão nos clientes. O objetivo é sempre que os clientes que visitam o mercado encontrem sua listagem nos resultados de pesquisa da plataforma.

Se sua loja no marketplace estiver com os produtos bem categorizados, as chances de vendê-los aumenta consideravelmente, ou seja, há mais chances de visualizações quando os clientes navegarem e estiverem fazendo suas pesquisas.

Nesse sentido, você estará entre as melhores recomendações no que ele procura. Essa classificação deve ser consistente com o título, características e necessidades do público-alvo.

Outra importante sugestão, principalmente para empresa de isolamento térmico industrial, é seguir os padrões de mercado. Se o produto se encaixar em mais de um grupo, tente tags relacionadas à categoria.

Por exemplo, uma furadeira pode acomodar dispositivos eletrônicos e ferramentas domésticas. Ter mais tags relacionadas pode aumentar a sua chance de visualização entre várias pessoas.

Pense na boa apresentação dos produtos

Depois de uma descrição clara para os clientes, o próximo passo é pensar no layout do produto, ou seja, em como ele será apresentado e visto pelos clientes.

Pense desta forma: o mercado de um catálogo virtual agrupa itens vendidos por multidões de fornecedores. Logo, existe, decorrente disso, uma competição acirrada que exige detalhes de rastreamento para que os produtos possam se destacar entre os consumidores.

É algo que todas as empresas podem perceber, seja uma empresa de câmara frigorífica ou agências digitais. Sempre há uma competição por clientes.

Para driblar essa questão, é fundamental a escolha de imagens do produto, nítidas e com resolução de acordo com a plataforma.

Estas imagens devem mostrar claramente o que é o produto, para que serve, as suas dimensões e características. Isso ajuda na escolha do público, pois o cliente só terá acesso ao artigo depois que ele chegar em sua casa.

Otimize o gerenciamento de preços

O preço cobrado pelos produtos é algo de grande importância para os clientes em geral, ou seja, esse é um dos primeiros fatores avaliados por eles. Logo, inicialmente avaliam ​​a qualidade e seu preço de venda.

Nesse sentido, para melhor entendimento, se o preço for muito alto, ele não vai considerar como opção, e se for muito baixo, suspeitará que é uma farsa e não comprará.

O ideal é manter um equilíbrio entre uma margem que não prejudique seu resultado final e a concorrência no mercado. Para ajudá-lo a definir preços, considere o seguinte:

Avalie o preço oferecido por outras pessoas;

Faça as contas dos custos que você tem;

Calcule sua margem de lucro;

Procure oferecer um preço competitivo.

Esses passos são essenciais para otimizar o gerenciamento de preços no marketplace, fazendo com que a sua empresa tenha uma boa recepção pelo público.

Crie uma estratégia para obter ótimas avaliações na sua loja

As opiniões são muito importantes e precisam ser levadas em consideração, afinal, todo mundo que quer comprar algo online, ao se deparar com a loja pretendida, vai diretamente olhar as recomendações.

Muitas vezes os usuários só comprarão um produto ou serviço se o vendedor tiver uma boa classificação de clientes anteriores.

Logo, os elogios e uma boa avaliação significam que a reputação da empresa é bem-vista, sendo assim muito importante incentivar a avaliação do público, se esforçando para oferecer um bom produto para ter uma avaliação positiva.

Para isso é importante atender bem o usuário, respondendo com rapidez e clareza às suas dúvidas, fornecer um suporte e atendimento bons, oferecendo produtos de qualidade, prazos de entrega rápidos e preços competitivos.

Essa dica é ideal até mesmo para empresas que não queiram se inserir no marketplace, mas querem vender online em seus sites, como empresa de usinagem de peças de alumínio que fornece peças para terceirizada.

Com essas dicas, todas as empresas de seus segmentos se beneficiam e obtêm muitos resultados positivos.Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.