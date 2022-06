Conheça 7 blogs incríveis de diferentes nichos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de junho de 2022.

Todos nós temos fases de nossas vidas onde estamos completamente viciados em blog. Estamos falando exatamente daquela fase onde você conheceu um blog, praticamente zerou todas as publicações antigas vendo tudo, e todos os dias entra ali em busca de conteúdo novo.

Isso é algo muito comum, principalmente se o conteúdo fornecido pelo blog em questão for algo dentro do seu nicho, e não podemos nos esquecer que estamos no quarto país que mais postar conteúdo em blogs. Mas claro, existem pessoas que adoram descobrir novos blogs de diferentes nichos.

Essas pessoas querem sempre estar aprendendo e descobrindo coisas novas, e adoram recomendações de novos blogs para poder acompanhar. Claro que nem todos se tornam o tipo de paixão como citamos, mas em muitos casos a pessoa pode acabar descobrindo um novo gosto, um novo hobby, uma nova visão de mundo.

E essa é a grande graça de termos uma internet tão vasta, com pessoas de todos os tipos, com cabeças e vivências diferentes. Porque aí essas pessoas podem criar conteúdo completamente diferentes uns dos outros, e deixar nos, o público, com muito material para acompanhar.

E se você é dessas pessoas que adora conhecer novos blogs, que adora conhecer conteúdo diferente e que quer conteúdos diferenciados na sua vida, hoje vamos ajudar nessa jornada e vamos apresentar aqui 67 blogs incríveis de diferentes nichos.

Jovem Nerd

Vamos começar então falando de um blog que pode ser considerado um dinossauro da internet. Blog criado em 2002 pela dupla de amigos e futuros concunhados Alexandre Ottoni e Deive Pazos, acabou por fundamentar na nossa cultura o Podcast, algo que hoje é uma febre no YouTube.

E se engana quem pensa que o tema nerd é a única coisa que se encontra por lá. Com parcerias com empresas de tecnologia, investimento financeiro, inglês e muito mais, é fácil confundir o tema deles como um Blog de vendas e empreendedorismo.

Afinal, como os seus criadores mesmos dizem sempre: O Jovem Nerd não é um site sobre o mundo nerd, ele é a visão dos nerds sobre o mundo.

Manual do Homem Moderno

Agora vamos falar de um blog voltado para o público masculino. Mas diferente do que se pode imaginar, este não é um blog para falar sobre testosterona, músculos e explosões.

Pelo contrário, o Manual do Homem Moderno comando pelo jornalista Edson Castro promove discussões sobre saúde mental masculina, relacionamentos saudáveis, moda e muito mais.

Tudo sendo abordado de uma forma leve e bem humorada, uma ótima pedida para homens em um mundo moderno.

Ah Negão!

Pode ser que você tenha simplesmente chegado do trabalho depois de um longo, cansativo e estressante dia, e tudo o que você quer é dar um pouco de risada descontraidamente. E nesse caso o blog Ah Negão! pode ser perfeito para você.

O Blog com um visual minimalista traz todos os dias comedia tanto no formato dos tradicionais memes de internet, algo que pegou o mundo digital de vez, assim como vídeos engraçados e claro, o prato principal deles, o humor “nonsense”.

Acidez Feminina

Falamos de um blog voltado para o público masculino, agora vamos falar de um voltado para o público feminino. A Tati e o Acidez Feminina vêm há muito tempo dando luz a discussões importantíssimas voltadas para o feminismo, a saúde física e mental da mulher e todos os tabus que esse meio envolve.

Se você quer ouvir sobre esses assuntos sem papas na língua, ou melhor, com muita acidez, esse é o blog para você.

360 Meridionais

Agora um blog que tem um público alvo gigantesco, afinal, estamos falando sobre viajar o mundo com pessoas que amamos. O 360 Meridianos traz Rafael, Luíza e a Natália, 3 jornalistas de Minas Gerais que decidiram trabalhar viajando o mundo, colecionando fotos, momentos e histórias.

Por conta do tema o blog tem um público gigantesco, que ama acompanhar as histórias vividas e descobertas por eles, e se você gosta de viagens esse é um blog obrigatório.

Ana Maria Brogui

O nome do blog já dá uma dica sobre o que ele é. Brogui, o responsável pelo conteúdo, explodiu na internet recriando receitas famosas como o lanche do Burger King em sua cozinha, e sempre deixou suas receitas lá para quem quisesse se aventurar na cozinha.

Então se algum dia você ficar com vontade de comer algum prato famoso de algum restaurante, é na Ana Maria Brogui que você vai encontrar.

Almoço de Sexta

É claro que não poderíamos fazer uma lista como essa sem citar aqui também um sobre decoração, e o Almoço de Sexta não só fala sobre decoração tradicionalmente, como também de arquitetura e como isso impacta diretamente no estilo de vida.

Um prato cheio para quem gosta de tudo que envolve o visual de interiores.