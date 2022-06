4 elementos indispensáveis em um site profissional

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de junho de 2022.

Fazer a criação de site profissional de sucesso é algo essencial para que o seu negócio consiga se destacar e ser bem-sucedido na internet.

Um site de sucesso é determinado pelo número de visitantes que você recebe e, mais importante, pela duração de cada visita. Quanto mais tempo eles ficam, mais eles aprendem sobre o que você tem a oferecer.

O objetivo é fazer com que seus visitantes voltem para mais. Isso ajuda a aumentar a classificação e o SEO do seu site, aumentando assim sua identidade online. Mais tráfego também é uma indicação de sucesso e permite mais fluxo de caixa.

Para conseguir isso, é essencial que o seu site tenha certos elementos que são indispensáveis para páginas que se destacam na internet.

Quer saber quais são eles? Continue a leitura e confira o restante do conteúdo que preparamos para você!

Dicas de elementos para ter um site profissional

Sem mais delongas, aqui está uma lista com alguns dos principais elementos que você deve considerar ter em seu site.

1. Um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS)

Seu sistema de gerenciamento de conteúdo te ajuda a organizar e manter várias partes do seu site. Um CMS (Sistema de Gerenciamento de Conteúdo) ajudará a gerenciar as páginas e os metadados do seu site, facilitando a navegação dos visitantes.

Se você estiver criando um site pela primeira vez por conta própria, considere usar um construtor de sites. Construtores como WordPress, Wix, Squarespace e outros incluem seu próprio CMS.

Eles também fornecem modelos, elementos de função e design, ferramentas de personalização e hospedagem na web, tudo agrupado em um mesmo lugar.

2. Um serviço confiável de hospedagem na web

Os serviços de hospedagem na web possibilitam que seu site seja visualizado na internet, portanto, pagar por um confiável é um ótimo investimento. Eles mantêm todas as páginas do site em seus servidores e lidam com a configuração e outros aspectos técnicos relacionados.

Eles também fornecem conexão de internet de alta velocidade, bom atendimento ao cliente e suporte. A maioria dos provedores de hospedagem exige que você possua um domínio para hospedar um site com eles. Se você ainda não possui um, eles o ajudarão a comprá-lo.

3. UX (experiência do usuário)

Para ter um site de sucesso, você deve garantir que seja acessível, utilizável, eficiente e agradável aos olhos. Tente experimentar componentes de design, como modelos, imagens, tipografia e cores para criar e manter um UX excepcional.

Aqui estão alguns elementos obrigatórios que ajudarão você a criar uma excelente experiência de usuário.

Modelos compatíveis com dispositivos móveis

É imperativo ter modelos otimizados para notebooks, desktops, tablets e celulares. As páginas compatíveis com dispositivos móveis têm uma classificação mais alta nos resultados de pesquisa para dispositivos móveis do que as páginas que não são compatíveis.

Além da classificação, você deve garantir que essa otimização forneça uma experiência de visualização fluida para seus visitantes. Se o seu site tiver uma fonte pequena ou imagens que exijam muito uso de pinças e zoom, você não criou a melhor experiência do usuário.

Boa navegação

A navegação em seu site serve a dois propósitos:

Ela ajuda seus visitantes a encontrar o que estão procurando.

E isso ajuda a aumentar seus rankings nos mecanismos de pesquisa.

Seus visitantes vêm em primeiro lugar e os motores de busca em segundo. Use palavras e frases que seus visitantes usariam enquanto pesquisam. Usar palavras descritivas em vez do texto genérico “O que fazemos” gera menos cliques. Isso ajuda os mecanismos de pesquisa a indicar sua relevância.

Exemplo: se você tem um site que vende produtos de beleza, é importante que tenha páginas rotuladas como “Cuidados com a pele” e “Maquiagem”. Dessa maneira, os visitantes do site saberão exatamente o que você oferece.

4. Noções básicas de SEO

É crucial otimizar seu site para os mecanismos de pesquisa (SEO). Com milhões de sites na internet, sempre há competição por um lugar na primeira página.

Portanto, você precisa descobrir quais palavras-chave seus visitantes usam com frequência para encontrar seu site.

Mantenha o público regional em mente e tente usar palavras mais específicas e locais. Implemente essas palavras-chave com sabedoria na cópia do site, use-as nas metatags, descritivos e nomes de arquivos.

Conclusão

Se você deseja ter um site, provavelmente também quer que ele tenha sucesso na internet. Afinal, você quer atingir, atrair e conquistar o seu público-alvo.

Neste artigo, citamos quais são os principais elementos que você deve considerar incluir no seu site para que ele seja profissional e obtenha bons resultados.

Esperamos que tenha gostado do conteúdo e lembre-se que você não precisa apenas ter um site, mas sim um site que se destaque entre tantos concorrentes.