Veja como seus truques vestíveis inteligentes da Huawei protegem suas informações individualizadas contra hackers

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de junho de 2022.

Além dos smartphones, a Huawei também coloca os pés em seções vestíveis e lança infinitamente novos smartwatches, pulseiras e muito com os recursos mais atuais. A partir de agora, os truques vestíveis inteligentes da Huawei estão recebendo tokens quentes por causa de suas ofertas.

Com apenas um smartwatch e uma pulseira, os usuários podem rastrear sua pulsação, passos montados, calorias queimadas e muitos indicadores diferentes de condicionamento físico e saúde. Ele mostra que há muitos dados individualizados naquele local, e dados confidenciais de bem-estar de usuários gerados por seu wearable são armazenados nele.

Novo recurso de tela de bloqueio:

Quase todos os smartwatches da marca não cumprem a função de bloqueio, o que significa que qualquer pessoa que colocar as mãos nele pode interpretar suas informações apenas acordando a tela do monitor. O Huawei Watch GT 2 Pro, o relógio principal mais recente da empresa, adicionou uma característica de tela de bloqueio há muito esperada em sua atualização mais recente para abordar esse problema de forma decente. Este Huawei Watch bloqueia automaticamente a tela do visor quando você o retira e precisa que você insira a senha de 6 dígitos que você definiu para desbloqueá-lo.

Fixe a conexão e a transferência de informações via Bluetooth:

A Huawei realizou avaliações rigorosas para garantir que os links habilitados para Bluetooth e as transferências de informações entre os wearables da Huawei e o aplicativo de bem-estar da Huawei sejam seguros e protegidos.

Proteção classificada para dados individualizados:

Classes de bem-estar da Huawei e lida com dados em seu telefone Huawei, de acordo com diferentes níveis de sistema de segurança, com técnicas de criptografia correspondentes diferentes para cada um.

Todas as informações relacionadas ao bem-estar são armazenadas com segurança em bancos de dados criptografados, protegidos com chaves de proteção. Essas chaves são geradas indiscriminadamente para garantir que você não compartilhe a certificação no estado em que se encontra com diferentes usuários. Eles são criptografados por precauções de segurança adicionais para evitar que as informações vazem.

Coleta de informações pessoais boa e gerenciável:

O aplicativo de bem-estar da Huawei oferece controle permanente no compartilhamento e autorização de informações. Você pode lidar com suas informações pessoais em Eu > Gerenciamento de privacidade, depois entrando no aplicativo com seu Huawei ID. Você também tem o direito de verificar se deseja sincronizar suas informações com a nuvem, também quais dados podem ser distribuídos com aplicativos de terceiros e quais permissões são concedidas topicamente no Huawei Health.

Gerenciamento rígido de permissões de aplicativos de terceiros:

Devido ao rápido aumento de aplicativos relacionados ao bem-estar, a Huawei realizou um procedimento de triagem complexo para todos os aplicativos de terceiros com os quais a empresa atua para garantir a segurança ideal dos dados. Um aplicativo de terceiros pode acessar suas informações individualizadas apenas após você ter dado o consentimento para isso, e você tem o direito de ser exigido no procedimento de coleta de informações. Todas as licenças de telefone concedidas aos aplicativos, principalmente a licença de acesso, terminarão assim que não funcionarem mais com a Huawei.

Conclusão:

A Huawei já adquiriu tecnologias originais de segurança de privacidade para proteger seus dados individualizados e continuará trabalhando incansavelmente para aprimorar seus wearables para o melhor e mais protegido gerenciamento de saúde digital.