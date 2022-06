O que é FMWhatsApp e quais os riscos de baixar um WhatsApp modificado?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de junho de 2022.

Hoje iremos falar sobre um WhatsApp modificado que se tornou um dos mais utilizados dentre os usuários do sistema Android, por oferecer uma grande diversidade de funcionalidades em suas configurações internas, desde recursos de privacidade e personalização da estética, seu nome é FMWhatsApp.

Entretanto, falaremos sobre algumas dúvidas que muitos possuem sobre este mod de WhatsApp em questões de segurança, privacidade de informações e dados.

Sabemos que existem muitos usuários ativos deste mod, porém, muitos outros pretendem migrar para tal WhatsApp modificado, mas existe sempre aquela dúvida e incerteza sobre a migração.

Então hoje você irá descobrir e saber tudo sobre o aplicativo FMWhatsApp.

O que é o FMWhatsApp?

FMWhatsApp é uma versão modificada do WhatsApp Messenger desenvolvida pela Fouad Apps. O desenvolvedor adicionou muitos recursos extras e avançados no aplicativo que estão faltando na versão padrão do WhatsApp.

Porém, o aplicativo não está disponível na plataforma Google Play Store, você precisa baixá-lo de um site de terceiros.

O FMWhatsApp permite que o usuário utilize recursos adicionais como ocultar seu último visto, personalizar as cores do visual do aplicativo e outros ícones da interface.

Você poderá personalizar facilmente o aplicativo com milhares de temas disponíveis na loja interna do próprio app.

Funções extras do FMWhatsApp

Existem muitos recursos que você pode obter utilizando o aplicativo modificado FMWhatsApp, aqui estão eles:

Personalização

Caso você esteja entediado com a aparência do WhatsApp normal, você pode alterá-lo no FM WhatsApp. Muitos temas são fornecidos para o aplicativo, então você tem muitas opções para escolher.

Há novos temas adicionados todos os dias à loja de temas, então você tem muitos temas gratuitos para escolher.

Recursos exclusivos

Diferente do app original, você não precisa ter um número salvo no seu aparelho para enviar a mensagem. Você pode enviar mensagens para contatos não salvos por meio do aplicativo.

Ele também permite que você fixe 100 bate-papos na tela inicial do seu aplicativo, enquanto o número do aplicativo normal é de apenas 3 bate-papos.

Aumento dos limites

Enquanto o WhatsApp original limita o envio de uma mensagem para 250 pessoas, o FM WhatsApp permite enviar mensagens para até 500 pessoas.

Essa função era originalmente do GB WhatsApp, porém, muitos desenvolvedores também implementaram a mesma em outros mods.

Além disso, no WhatsApp original, você pode enviar apenas 30 imagens de uma só vez, mas com o FM WhatsApp, você pode enviar 60 de uma só vez

Recurso anti-exclusão

Esta é uma das principais características do FM WhatsApp, no caso do WhatsApp normal, quando alguém publica uma história e a exclui, você não consegue ver qual era a história.

Mas no WhatsApp FM, você tem uma vantagem injusta, mesmo que eles excluam a história, você poderá vê-la mais tarde.

O recurso pode parecer um pouco básico, mas vai te dar uma acessibilidade que ninguém que não use Mods do WhatsApp tem.

Diversidade de emojis

Além de outras personalizações, você também tem acesso para adicionar emojis de diferentes ecossistemas Android.

Você pode escolher entre One v3, emoji do Android 0, emoji do Facebook e muito mais. Para aproveitar esse recurso, lembre-se de que você deve ter a versão mais recente do FM WhatsApp.

Como instalar o FMWhatsApp no dispositivo?

Como o FM WhatsApp não é um aplicativo oficial, você deve baixá-lo de um site de terceiros; Você pode baixar o aplicativo em sites conhecidos da internet; Depois de baixá-lo, você deve habilitar o recurso para instalar apps de fontes desconhecidas; Você pode inserir seu número de telefone e receberá um SMS. Depois de inserir o SMS, agora você pode começar as etapas iniciais, exatamente como faz no WhatsApp normal.

Prós e contras do FMWhatsApp Mod

Prós:

Possui a função anti-exclusão, que proíbe o remetente de deletar as mensagens que enviou para você.

Você pode escolher qualquer tema que desejar entre milhares de temas disponíveis na loja de temas.

Você pode compartilhar arquivos com tamanho acima de 700MB através do FM WhatsApp.

Nenhuma tag encaminhada será exibida quando você encaminhar as mensagens.

Contras:

Como o Facebook não mantém o aplicativo, o ciclo de atualização será mais lento em relação ao WhatsApp normal.

Como não é uma versão oficial, pode haver riscos de segurança associados ao seu uso. Não há criptografia para mensagens enviadas e recebidas, portanto, o desenvolvedor pode lê-las.

Você pode relatar bugs ou erros se notar alguns apenas por email.

Conclusão

Fica a critério do usuário a realização da escolha de instalar ou não um mod do WhatsApp.

Recomendamos que se deseja fazer o teste, faça-o usando um número secundário, o qual você possa perder os dados caso tenha algum problema com o app.

Gostou da dica de hoje? Então continue nos acompanhando aqui no site, um abraço!