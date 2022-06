Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de junho de 2022.

Quer sugestões de decoração para quarto de criança sem gastar muito? Descubra ideias criativas de como decorar quarto infantil gastando pouco!

Seja para um bebê que está chegando ou a criança que já cresceu um pouco, muitos pais buscam ideias de como decorar quarto infantil gastando pouco.

E se você também quer sugestões de decoração para quarto de criança sem gastar muito, chegou no lugar certo!

O mais importante é que o ambiente seja adaptado à idade da criança, além de confortável e acolhedor, afinal, ela vai passar a maior parte do tempo no quarto.

Portanto, continue aqui e descubra ideias criativas para deixar o quarto do seu filho incrível!

Como decorar quarto infantil gastando pouco: fazendo um planejamento

O primeiro passo de como decorar quarto infantil gastando pouco é fazendo um planejamento, o que permite que você não extrapole o seu orçamento e que tudo saia como você imaginou.

Então, estipule um teto, ou seja, até quanto você pode gastar, pois assim, na hora de comprar os objetos de decoração já pode ir descartando alguns.

Em seguida, vale a pena dar uma olhada em sites de decoração para ter uma ideia do estilo e do que é importante ter no quarto, de acordo com a idade da criança.

Por fim, faça uma lista de tudo o que você vai precisar, começando por coisas indispensáveis e deixando por último, o que pode ser deixado para comprar depois.

Como decorar quarto infantil gastando pouco: ideias criativas

Chegou o grande momento de aprender a como decorar quarto infantil gastando pouco, e a primeira coisa a fazer é tirar todas as medidas do quarto.

E se possível, fazer um pequeno desenho, porque isso ajuda a ter uma noção do espaço e da disposição dos móveis.

Vamos então começar a repaginar o quarto do seu filho?

1.Paredes

Independentemente da idade da criança, a melhor opção para decorar as paredes sem gastar muito é colocando papel de parede para quarto infantil.

Hoje em dia, você encontra uma variedade de papéis de parede para quartos de criança: texturizados, imitando tecido, com estampas, desenhos geométricos…

Se o quarto for pequeno, a dica é colocar o papel de parede apenas em uma parede e pintar o resto do quarto com um tom mais neutro, mas combinando com o papel.

2.Nichos coloridos

Outra opção bem barata para decorar quarto infantil são os nichos, que são funcionais e ao mesmo tempo criativos.

Servem para guardar brinquedos, livros, objetos de decoração, etc.

Como é quarto de criança, a dica é que os nichos sejam coloridos e de tamanhos diferentes, para deixar o ambiente mais lúdico.

3.Tapete

Se a criança for pequena, vale a pena investir em um tapete antiderrapante e antialérgico, para que ela possa brincar no chão.

Você encontra no mercado tapetes emborrachados com desenhos de números e letras.

Agora, no caso de uma criança maior, escolha um tapete para colocar perto da cama ou armário.

4.Recicle móveis

Uma outra ideia de como decorar quarto infantil gastando pouco é reciclar móveis que já existem no quarto da criança.

Por exemplo, uma cômoda, cama, cadeira, poltrona. Além de gastar muito tempo, você vai dar seu toque, deixando aquele móvel único.

Se você não tiver muitas habilidades manuais, na internet, você encontra vários tutoriais que ensinam todo o passo a passo.

5.Objetos de decoração

A nossa última dica para decorar o quarto infantil é investindo em objetos de decoração, como quadrinhos, luminária, caixas organizadoras, almofadas.

Esses pequenos detalhes dão vida ao quarto, e você pode até pedir sugestões ao seu filho do que ele gostaria.

Dessa forma, além de decorar, o quarto teria um pouco da personalidade da criança.

Considerações finais

Viu como é fácil como decorar quarto infantil gastando pouco?

Agora é com você! Use toda a sua criatividade e aproveite essas dicas para se inspirar, que com certeza, o quarto do seu filho ficará lindo!