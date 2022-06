Spa: o que é, para que serve e sua origem

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de junho de 2022.

Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando falamos de Spa?

Provavelmente um local tranquilo onde se pode aliviar o stress e a tensão do dia-a-dia, relaxar com uma massagem ou passar um tempo na sauna. Isso mesmo, mas não é só isso que o Spa tem a fornecer.

Se você procura um Spa em Pinheiros, aproveite e conheça o espaço Odara LifeStyle, localizado em Pinheiros, São Paulo.

Spa: o que é e qual é a sua origem?

O Spa é a abreviação de Serviço Personalizado de Atendimento.

Esta expressão vem do latim “salute per aqua”, então é a mesma sigla usada em qualquer local do mundo. Além disso, a tradução literal dessa expressão latina é “saúde pela água”. Em inglês, o Spa quer dizer “balneários”.

Aliás, o nome originou-se da cidade belga chamada de Spa Francorchamps, famosa por contar com várias árvores e um clima agradável. Basicamente a aristocracia da época, iam para esta cidade tomar banho nas águas termais que lá haviam.

Dizia se que as águas da cidade possuíam poderes curativos. No entanto, os Spas espalharam-se por demais cidades e ganharam notoriedade no final do século XX, fornecendo tratamentos à base de água, vapor e até infusões.

Isso evoluiu ao longo do tempo e neste momento fornece várias outras coisas além do tratamento por meio de água.

A evolução do Spa

Com o passar dos anos, mesmo na era dos impérios, os spas começaram a se espalhar nas cidades graças ao desenvolvimento de tecnologia capaz de aquecer a água. Aliás, os antigos romanos o usavam como lugar de cura, mas também para relaxamento e socialização.

No entanto, por outro lado, hoje em dia, um Spa é uma instituição comercial que cria uma estrutura específica para fornecer tratamentos aos seus consumidores, tais como: bem-estar, beleza e saúde.

Assim, além da hidroterapia que é famosa a vários anos, pode ser achada demais trabalhos, tais como: exercícios antiestresse, como meditação e yoga; massagens relaxantes e saunas.

Mas, quando o foco está em medidas de perda de medida, como perda de peso, alguns spas também fornecem: reeducação alimentar; treinamentos físicos e aparelhos estéticos.

Quais são os tipos de Spa?

A Associação Internacional do SPA (ISP) reconhece hoje em dia cinco modalidades de Spa diferentes. Os cinco tipos são:

Spa Hotel: estes hotéis geralmente ficam longe da cidade e oferecem alternativas de Spa para seus consumidores; Spa Resort: semelhante a um Spa Hotel, mas fornecendo todas as possibilidades de integração de um resort e tornando-o uma opção de spa. Spa Ginásio: estes spas possuem ginásios além dos serviços geralmente oferecidos por meio de spas para que as pessoas possam praticar atividade física no mesmo local; Spa Médico: fornece demais alternativas para condições consideradas mais graves, como quando as pessoas querem parar de fumar (ou outros vícios) ou sofrem de depressão. O spa tem médicos e enfermeiros 24 horas por dia; Spa Urbano: considerado o que há de mais presente e moderno nos maiores centros urbanos. Eles geralmente são pequenos em tamanho, mas fornecem uma ampla gama de procedimentos, inserindo procedimentos médicos não invasivos.

Todo mundo conta com sua própria experiência e maneira de fazer as coisas. Caso você precise de uma hora de relaxamento, com certeza achar algo que cabe no seu bolso.

Como fazer para abrir um Spa?

Até recentemente, era normal achar spas em locais mais remotos, onde havia uma atmosfera de contato com a natureza. Mas, com o aumento da demanda por tratamentos de beleza e relaxamento, os spas começaram a ganhar popularidade nos centros urbanos.

No entanto, os grandes clientes destes serviços enquadram se nas categorias A e B, tornando as áreas residenciais onde estes clientes estão concentrados as mais adequadas ao empreendedorismo.

Embora o valor de alugar um local comercial em um bairro nobre seja de 20% a 50% maior do que em um bairro de classe média, estar próximo do cliente é essencial. A estrutura e o tamanho preciso de um Spa dependem dos serviços que vão ser prestados, mas alguns detalhes valem para todos.

Vários tratamentos de beleza e relaxamento trabalham com água e são efetuados em salas com banheira. Mas, para isso, o ambiente precisa de pisos que resistem à umidade. Mesmo que o investimento seja mais caro, a decoração é outro aspecto vital em uma configuração de Spa.

Como um lugar para relaxar, a decoração necessita fazer um ambiente confortável e aconchegante. A utilização de cores claras como bege e verde-claro contribui para a tranquilidade do ambiente.

Como ser referência em uma especialidade?

Os Spas comuns fornecem todos os serviços possíveis, como tratamentos a laser, beleza, relaxamento, emagrecimento, cuidados especiais com a pele e muito mais. O maior problema de um Spa que fornece uma gama excessivamente ampla de serviços é que acaba não ganhando destaque em nenhuma especialidade.

No entanto, ao abrir um Spa, muitas vezes se supõe que o melhor curso de ação é fornecer ao consumidor o maior número de alternativas possível, mas saiba que este pensamento poderá acabar sendo um tiro no pé. Idealmente, a instituição deve ser uma referência profissional.

Para que um Spa ganhe credibilidade e visibilidade, ele deve escolher um tratamento que se torne o carro-chefe. Os consumidores muitas vezes buscam lugares reconhecidos e especializados para fornecer o tratamento que querem. Assim, ter profissionais de alta qualidade para atender os consumidores também é a chave para o sucesso do negócio.

Para ser referência em tratamentos de beleza, o Spa necessita de profissionais experientes e devidamente capacitados para fazer seu trabalho da melhor maneira possível. Muitos programas de estética e até de pós-graduação na área podem ser achados em instituições como o Instituto Nepuga especializadas na área.

O Spa em maiores cidades

Passando por meio dos períodos de hospedagem, surgiram os famosos Spa Urbano ou Day Spa, que ficam situados nas maiores cidades. Assim, os consumidores podem desfrutar do ambiente e relaxar por algumas horas, mas sem hospedagem.

Dessa forma, com tecnologia e tratamentos diferenciados, além de produtos profissionais e cosméticos, a realidade dos spas mudou bastante. Então, depois deste artigo, espero que você entenda o que é um SPA e como ele se tornou o que conhecemos hoje.