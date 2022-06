Monumentos históricos para conhecer em São Paulo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de junho de 2022.

Se existe algo que São Paulo pode nos proporcionar é os diversos monumentos históricos que têm se espalhado pela cidade toda. A grande metrópole possui muita história, diversidade, cultura, etc.

Voltando a falar sobre os monumentos históricos que podemos encontrar em São Paulo, separamos alguns dos principais para você que está a fim de conhecer mais sobre e os significados. Confira agora e fique por dentro de tudo!

Monumento às Bandeiras

O Monumento às Bandeiras foi elaborado para homenagear os Bandeirantes, que exploravam o interior do país entre o século XVII até XVIII. A inauguração aconteceu em 1953, fazendo parte das comemorações do IV Centenário da grande cidade de São Paulo.

Vale a pena ver de perto, pois a arte foi extremamente bem elaborada para que todos pudessem apreciar. Os turistas adoram fotografar perto dela e também na parte da noite a mesma fica ainda mais bonita e reluzente. Durante a sua viagem para São Paulo não deixe de dar uma passada no local em que o monumento se encontra.

Monumento a Pedro Álvares Cabral

A arte foi inaugurada em 1988 e fica localizada no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Claramente, representa Pedro Álvares Cabral e possui uma altura de 5 metros. O real motivo é relembrar justamente o descobrimento do Brasil, um dos principais marcos da história do Brasil.

Marco Zero

Se estiver passando pela Praça da Sé precisa sem dúvidas fotografar esse monumento incrível que foi implantado em 1934. A primeira ideia dessa estátua foi para enumerar as residências da região. Só que logo após se tornou algo para apontar as distâncias das rodovias paulistas e dos quatro estados das fronteiras do Estado.

Claro, não pode esquecer de falar o quanto o monumento é bonito e bem elaborado e por isso, desperta o interesse de muita gente para o ver de perto.

Lembre-se de planejar tudo antes de realmente fazer acontecer e assim, faça sua viagem sem nenhum tipo de problema. Aproveite!