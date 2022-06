O que fazer na Praia do Futuro, a melhor de Fortaleza

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de junho de 2022.

Antes de comprar sua passagem aérea para ver de perto toda a beleza que a Praia do Futuro localizada em Fortaleza tem pode te oferecer, é necessário estar a par de o que realmente é válido fazer nessa viagem. Afinal, com muita organização dá para aproveitar bastante todos os dias, realizando passeios diferenciados e com muita diversão.

A Praia do Futuro é conhecida por ser um lugar extremamente bonito e bem aconchegante, por isso diversos turistas durante todo o ano decidem visitar esse local tão maravilhoso. Suas águas são límpidas de uma forma em que conseguimos ver nossos pés, além de barracas que servem diversos pratos saborosos.

Para quem curte alguns drinks diferenciados para serem tomados naqueles momentos em que está tomando sol e ouvindo uma boa música, o local é ideal para isso. Encontrará drinks elaborados com frutas regionais, tem coisa melhor? Com certeza não! Por isso, confira o que fazer na praia do Futuro.

Quinta do Caranguejo

Esse banquete é uma tradição em quase toda Fortaleza e a praia linda em que estamos falando tem sua própria quinta famosa de caranguejo. Inclusive, se estiver a fim de curtir um jantar diferenciado, esse sem dúvidas é o lugar ideal para adquirir diversas experiências gastronômicas inesquecíveis.

Os restaurantes ficam realizando pratos diferenciados para justamente conquistar clientela. Podemos confirmar que vem dando certo há muito tempo, viu?

Feira Noturna de artesanato

Na parte da noite a Praia do Futuro muda totalmente, diversas barracas são expostas com muito artesanato local, na areia da orla. Não para por aí, é possível encontrar lugares com quitutes deliciosos com preços extremamente atrativos. Se estiver em dúvida do que levar de presente para parentes, não pense duas vezes em ir na “feirinha”.

Aproveite tudo o que eles disponibilizam com muita qualidade e cultura.

Praia paradisíaca

Claro que não poderíamos deixar de citar as praias maravilhosas desse local. Se estiver a fim de se apaixonar, com toda certeza esse é o lugar certo. A Praia do Futuro realmente atrai diversos turistas e não é para pouco, já que o local é realmente impecável.

Nada como fazer uma viagem comprando passagem para Fortaleza com o amor da sua vida e viver momentos inesquecíveis.

Saiba economizar antes de viajar

Agora que já sabe alguns dos principais motivos de conhecer a Praia do Futuro, comprei logo suas passagens aéreas promocionais para esse destino. A primeira dica é planejar antes de realmente fazer acontecer. Pesquise pacotes acessíveis na Trivago, por exemplo, ou passagens na SMILES. Para quem acredita que tudo é possível, então não perca mais tempo!