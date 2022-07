Como conseguir mais clientes para sua clínica de estética

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de julho de 2022.

Como conseguir novos clientes é algo que passa na cabeça de praticamente todo empreendedor. Independente da área que você atua, a partir do momento que você começa a oferecer um serviço ou produto, você começa a se preocupar em conseguir novos clientes e também em como manter os clientes antigos.

Pensando em ajudar os empreendedores da área de estética, hoje vamos dar algumas dicas de como conseguir atrair mais clientes para sua clínica e também como manter os clientes antigos ativos e gostando do seu produto.

Faça o básico bem feito

O primeiro ponto é se lembrar sempre o motivo pelo qual as pessoas vão até o seu estabelecimento e garantir que o seu trabalho está sendo feito da melhor forma possível.

Muita gente fica o tempo todo se preocupando em como captar mais clientes, no que pode ser feito para atrair um público mais qualificado e esquecer de prestar atenção no básico.

O mínimo que você pode fazer é prestar um serviço de qualidade, prestar um bom atendimento e cuidar do espaço que você atende.

Saber conversar com as clientes e entender o que elas realmente querem também é essencial. Uma clínica de estética lida diretamente com a auto estima das mulheres e por isso é essencial saber ajudá-las a sair da sua clínica se amando um pouquinho mais.

Outro ponto importante é lembrar que aquele ali é o momento da pessoa. Pode ser que alguma cliente goste de desabafar, enquanto outras preferem ficar mais caladas. O importante é lembrar de deixar o cliente o mais à vontade possível e não ficar falando dos seus próprios problemas. O cliente está lá para relaxar, não para ser a sua psicóloga.

Cuide da divulgação

Depois de ter certeza de que você faz um bom trabalho e de que a sua clínica está apta a atrair clientes e também a retê-los, é hora de começar a cuidar da divulgação da sua clínica.

Aqui entra o marketing para estética. Apesar de parecer algo super complexo, você pode tomar algumas atitudes simples que vão te ajudar muito a divulgar os seus trabalhos.

Seguem algumas atitudes que você pode tomar para ajudar na divulgação da sua clínica:

Peça para as clientes para tirar (e divulgar) fotos do antes e depois delas.

Pense em estratégias que façam com que as clientes falem do seu trabalho nas redes sociais

Tenha documentado o máximo possível dos seus resultados

Preste atenção nos seus números e sempre divulgue os melhores.

Melhore sua presença nas redes sociais

No item acima, indicamos que você pedisse às clientes para tirar todos do antes e depois. As redes sociais são os melhores lugares para você divulgar essas imagens. Muita gente vai ver os resultados que você é capaz de trazer e vai querer entrar em contato com você para marcar um horário.

Você também pode criar estratégias de desconto para as suas clientes te divulgarem. Se você trabalha com design de sobrancelhas, por exemplo, você pode pedir para a cliente postar uma foto de como as sobrancelhas dela ficaram após passar pela sua clínica e marcar você, falando sobre como a sua clínica é boa. Em troca, ofereça um pequeno desconto na próxima vez que ela marcar horário.

O desconto pode ser tanto no serviço que a cliente já está acostumada a fazer, como em algum outro, levando a cliente a conhecer novos procedimentos e consequentemente gastar mais na sua clínica.

Crie ambientes instagramáveis

Sempre que possível, crie um cantinho na sua clínica onde elas possam tirar fotos diferentes e postar nas redes sociais delas.

Pode ser um cantinho do café onde você sempre oferece um café com um bombom quando elas chegam ou estão saindo, pode ser um cantinho relaxante para quem oferece massagens.

Use a criatividade a seu favor e sempre pense que a melhor forma de propaganda é a propaganda boca a boca.

Crie pacote com as amigas

Muitos profissionais da área de estética fazem alguns pacotes mensais para as clientes, onde elas pagam por mês e podem realizar os procedimentos toda semana.

Porém, uma outra forma de fazer isso é criar alguns pacotes com alguma amiga. Isso incentiva a propaganda boca a boca e ainda aumenta o seu ticket médio, uma vez que estará atendendo 2 clientes em vez de uma só.

Crie dias específicos para procedimentos

Muitas clínicas oferecem alguns dias específicos com alguns procedimentos diferenciados. Você pode, inclusive, chamar outra profissional para trabalhar com você naquele dia e as 2 aumentarem junto a visibilidade.

Se você trabalha com massagem, por exemplo, que tal chamar uma instrutora de Yoga, alguém da aromaterapia, algum outro tipo de massagem que você não oferece?

Vocês podem montar juntas alguns pacotes de relaxamento e oferecer um completo dia relaxante para as clientes, o que vai ajudar na visibilidade de vocês duas e ainda vai fazer com que as clientes dela comecem a usar seus serviços e as suas clientes também comecem a usar os serviços da outra profissional, ou seja, todo mundo sai ganhando.