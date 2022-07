Como conseguir seguidores no TikTok

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de julho de 2022.

Se você está se perguntando como obter mais seguidores no TikTok, está no lugar certo. Neste artigo, falaremos sobre como obter mais seguidores do TikTok, os benefícios que sua empresa receberá aumentando sua contagem de seguidores do TikTok diariamente e muito mais. Vamos começar!

Os benefícios comerciais de obter mais seguidores do TikTok todos os dias

Aprender a usar o TikTok for Business cria uma oportunidade única de alcançar um amplo público-alvo.

Os criadores do TikTok podem criar muitos seguidores usando as tendências do TikTok que são bem mais do que comprar seguidores no tiktok ou troca cruzadas seguir contas. Aqui estão quatro benefícios de obter mais seguidores do Tiktok todos os dias:

Maior reconhecimento e alcance da marca. Ao aumentar seus seguidores no TikTok, você também aumenta o alcance da sua marca no aplicativo. Com mais olhos no seu conteúdo, você terá mais oportunidades de converter leads em clientes.

Ao aumentar seus seguidores no TikTok, você também aumenta o alcance da sua marca no aplicativo. Com mais olhos no seu conteúdo, você terá mais oportunidades de converter leads em clientes. Classifique mais alto nos resultados de pesquisa. Quanto mais seguidores você tiver, maior será a classificação do seu conteúdo nos resultados da pesquisa. Assim, seu negócio ficará mais visível para os clientes em potencial.

Quanto mais seguidores você tiver, maior será a classificação do seu conteúdo nos resultados da pesquisa. Assim, seu negócio ficará mais visível para os clientes em potencial. Aumento do tráfego na web. Quando os usuários veem seu conteúdo no TikTok, eles podem clicar no seu site para saber mais sobre sua empresa. Isso pode levar a vendas e fidelização de clientes ao longo do tempo.

Quando os usuários veem seu conteúdo no TikTok, eles podem clicar no seu site para saber mais sobre sua empresa. Isso pode levar a vendas e fidelização de clientes ao longo do tempo. Maior engajamento do cliente. Com muitos seguidores vem mais engajamento. Se você tiver muitas ideias de conteúdo para o TikTok e produzir conteúdo de qualidade, seus seguidores gostarão, comentarão e compartilharão suas postagens.

É fácil obter mais seguidores no TikTok?

Ganhar seguidores no TikTok é fácil. No entanto, há uma diferença entre obter novos seguidores de contas falsas e seguidores reais.

Conseguir seguidores falsos é fácil! Ganhar seguidores reais é mais difícil, mas vale o esforço porque eles estão realmente interessados ​​no seu conteúdo.

Como ganhar seguidores no TikTok todos os dias

Vamos dar uma olhada em uma lista de 20 das melhores maneiras de ganhar seguidores direcionados diariamente no TikTok:

1. Entenda a Plataforma

Se você deseja atrair seguidores, precisa entender como o TikTok funciona. Existem dois tipos de conteúdo no app: você cria vídeos ou faz transmissões ao vivo.

Os vídeos podem ter até dez minutos de duração, enquanto as transmissões ao vivo podem durar um tempo ilimitado. Ambos os métodos podem ajudá-lo a ganhar seguidores do TikTok instantaneamente.

2. Use uma conta TikTok Pro

Se você leva a sério o crescimento de seus seguidores, deve atualizar sua conta do Tiktok para uma profissional.

As contas Pro permitem que as empresas adicionem um link ao perfil do TikTok, além de acessar análises para que possam ver quais de seus vídeos estão com bom desempenho.

3. Trabalhe com influenciadores sociais

Você pode trabalhar com gerentes de mídia social e profissionais de marketing de marca para promover sua marca ou produto em qualquer plataforma de mídia social. Você pode até colaborar com influenciadores do TikTok para aumentar seu público.

4. Crie postagens novas e envolventes

Os usuários do TikTok estão constantemente rolando pelo feed assistindo a outros vídeos, portanto, você precisa criar postagens do Tiktok com conteúdo envolvente.

Tente postar algo novo todos os dias e use hashtags e tópicos de tendências para obter mais visualizações em seu próprio vídeo. O algoritmo do TikTok recompensa as postagens realmente envolventes.

5. Compartilhe vídeos divertidos do TikTok

Se você quer que as pessoas o sigam, você precisa dar a elas uma razão para fazê-lo. Compartilhe vídeos divertidos e populares que os farão rir ou pensar.

Quanto mais agradável for o seu conteúdo e quanto maior for o tempo médio de visualização dos seus vídeos, maior será a probabilidade de as pessoas o seguirem.

6. Use as ferramentas de crescimento do TikTok

Existem muitas ferramentas de crescimento do TikTok de terceiros para ajudá-lo a obter mais seguidores. Eles ajudam você a automatizar várias tarefas associadas ao crescimento de sua conta, como seguir e deixar de seguir usuários, curtir e comentar postagens e muito mais.

7. Use as hashtags certas

Hashtags são uma ótima maneira de fazer com que seu conteúdo seja visto por mais pessoas em seu público-alvo. Use hashtags populares e relevantes em suas postagens para que apareçam nos principais resultados quando os usuários pesquisarem essas tags.

8. Use o Hashtag Analytics

Use análises para ver quais hashtags estão tendo um bom desempenho. Essas informações podem ajudá-lo a ajustar sua estratégia de hashtag para que você use as mais eficazes.

9. Poste nos horários ideais

Quando você publica o conteúdo do TikTok, pode ser tão importante quanto o conteúdo de vídeo que você envia. Publique quando seu público-alvo estiver mais ativo para que seu conteúdo tenha mais chances de ser visto.

10. Promoção cruzada em outras plataformas de mídia social

Se você tiver seguidores em outras plataformas de mídia social, poderá promover sua conta do TikTok para eles.

Isso ajudará você a ganhar alguns seguidores de pessoas que já estão interessadas no que você tem a dizer em outros canais de mídia social.

11. Envolva-se com seus usuários do TikTok

Certifique-se de interagir com seus seguidores do TikTok. Curta e comente o conteúdo gerado pelo usuário e responda aos comentários deles no seu conteúdo do TikTok.

Essa interação pode ajudar seus relacionamentos com clientes potenciais e existentes e outros criadores do TikTok.

12. Teste diferentes tipos de música

Experimente diferentes tipos de música para ver o que gera mais engajamento. Você ficará surpreso com quais gêneros apresentam o melhor desempenho e o colocarão na página “Para você”. Sons e músicas de tendências são sempre um bom lugar para começar.

13. Use uma ferramenta de crescimento do Tiktok

Existem muitas ferramentas de crescimento do TikTok disponíveis para ajudá-lo a obter mais seguidores enquanto cria conteúdo.

Essas ferramentas automatizam algumas tarefas associadas ao crescimento de sua conta, como seguir usuários, deixar de segui-los, comentar e curtir postagens etc.

14. Use as mídias sociais para engajamento do público

As plataformas de mídia social são uma ótima maneira de interagir com clientes potenciais e existentes. Como profissional de marketing de mídia social, você deve usar plataformas sociais para se envolver com seu público-alvo, construir relacionamentos e promover sua marca ou produto.

15. Participe dos Desafios do TikTok

Os desafios do TikTok são uma ótima maneira de acabar nas tendências do TikTok e na página “Para você”. Isso pode gerar mais visualizações e seguidores. Eles também são muito divertidos, então certifique-se de participar de alguns.

16. Use um contador TikTok

Um contador TikTok é uma ótima maneira de acompanhar seu progresso e ver quantos seguidores você ganhou. Também é uma ferramenta útil para comparar seu crescimento com outros usuários.

17. Use um rastreador de seguidores do TikTok

Um rastreador de seguidores do TikTok é uma ferramenta que permite ver quem está seguindo você e quantos seguidores você ganhou ao longo do tempo. Essas informações podem ser úteis para ver seu progresso e crescimento.

18. Tente usar os anúncios do TikTok

Os anúncios no feed do TikTok são uma ótima maneira de fazer com que seu conteúdo seja visto por mais pessoas. Com os anúncios do TikTok, você terá um gerente de conta dedicado e acesso a várias ferramentas. Uma chave para uma campanha publicitária bem-sucedida é garantir que você tenha um forte apelo à ação.

19. Colabore com outras marcas no TikTok

Colaborar com outras marcas no Tik Tok é uma ótima oportunidade que pode ajudar você a alcançar um público mais amplo. Você ganhará mais seguidores e exposição, e poderá até conseguir alguns novos clientes.

20. Analise seus insights do TikTok

Os insights do TikTok são uma ótima maneira de ver o desempenho do seu conteúdo. Com essas análises do TikTok, você pode ver quantas visualizações, curtidas e comentários recebeu e quais postagens estão obtendo mais envolvimento.