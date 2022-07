Os melhores jogos de simulação de vôo para jogar em seu smartphone em 2022

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de julho de 2022.

Com os novos desenvolvimentos em jogos online de aviação surgindo no mercado de entretenimento online, um grande número de jogadores tem o desejo de experimentar suas capacidades de vôo e experimentar um casaco de piloto.

A disponibilidade de um grande número de jogos de avião para andróid permite que os fãs de tal entretenimento escolham um jogo a seu gosto. Os jogadores podem controlar um grande avião de passageiros ou pequenos aviões de caça de alta velocidade.

Entre os melhores jogos de simulação on-line estão os seguintes desenvolvimentos:

Infinite Flight. Aviator. Turboprop Flight Simulator 3D. Jetx. Modern Warplanes e alguns outros

A indústria global de desenvolvimento de jogos on-line lança regularmente jogos de aviação realistas e arcade no mercado de entretenimento.

Abaixo estão os melhores jogos de simulação de vôo que os fãs de entretenimento on-line devem tentar jogar.

Infinite Flight

O Infinite Flight é o jogo de simulação de vôo mais utilizado. O jogo apresenta uma das simulações de vôo de avião mais realistas, portanto as opções de vôo podem não ser as mais fáceis para os jogadores novatos on-line.

Aviator

O jogo Aviator é um entretenimento popular e atualizado da nova geração, usando o jogo não apenas para diversão, mas também para comunicar uns com os outros através do bate-papo embutido no jogo.

Aviador é um jogo onde o multiplicador vai de 0 a x100 durante uma rodada de jogo, à medida que o avião decola. Mais informações sobre a mecânica e regras do jogo podem ser encontradas em Aviators.com.br. Este jogo tornou-se particularmente popular entre os fãs de entretenimento on-line no ano de 2022.

O jogo funciona com base em um gerador de números aleatórios. Uma vez que a rodada é acionada, o jogador observa o avião decolar e as chances crescem simultaneamente para calcular seus ganhos.

O principal objetivo do usuário é retirar seus pontos de jogo o mais tarde possível, evitando um acidente. Se o jogador não realizar esta ação a tempo e o avião cair, o jogador perde.

Também, se você estiver interessado no design de jogos, recomendamos que leia um artigo sobre a história do design do logotipo Aviator (link para o artigo).

Turboprop Flight Simulator 3D

Ao contrário da maioria dos apresentados no mercado de entretenimento online, o Turboprop Flight Simulator 3D não se concentra nas aeronaves a jato. Mas na aeronave com uma hélice. O jogo tem um modo em primeira pessoa que permite aos jogadores interagir com o equipamento apresentado e os objetos ao redor.

A jogabilidade deste jogo de simulação não difere muito da maioria dos simuladores de aviação apresentados no mercado de entretenimento online, mas o uso de temas militares traz um sabor distinto e dá ao jogo uma vantagem em relação à maioria dos concorrentes.

Jetx

JetX é um jogo arcade desenvolvido pela SmartSoft Gaming . Jetx é um jogo multiplayer. A animação começa quando os jogadores apostaram seus pontos de jogo disponíveis e o avião começa a decolar. JetX é um jogo no qual o multiplicador durante o jogo aumenta suavemente de 0 a infinito à medida que o avião decola.

Quanto mais tempo o avião decola, mais alto o multiplicador se eleva. A qualquer momento o jogador no Jetx pode retirar pontos com um único clique e depois pular para fora do avião antes que ele caia. O objetivo de jogar Jetx é obter os ganhos com um multiplicador o maior possível e evitar a queda no processo.

Modern Warplanes

O Modern Warplanes é um jogo de ação para jogadores online que gostam de sentir a adrenalina. O jogo de avião de controle é o mais simplista possível. No entretenimento on-line, os usuários podem optar por utilizar uma das muitas aeronaves militares.

Entre os modelos de aeronaves apresentados estão

F-16;

F-22 Raptor;

Lockheed SR-71 Blackbird e muitos outros.

A interface do jogo difere da maioria dos simuladores de vôo por acrescentar elementos de rastreamento, furtividade e muito mais. Os jogadores, após aperfeiçoarem suas habilidades de piloto, podem combater outros jogadores online e descobrir quem é o melhor piloto de aeronaves de combate.

Sumário

Muitas pessoas querem conquistar o céu, mas a grande maioria não consegue. Com o advento de novos simuladores de vôo, os fãs do entretenimento online têm essa oportunidade. Todo jogador pode experimentar sua mão como piloto e até aprender a pilotar grandes aeronaves. Alguns dos apresentados no mercado de jogos de simulação modernos podem ser usados como simuladores para vôos reais.

Nome do jogo Categoria Características do jogo Desenvolvedor Infinite Flight grátis O usuário pode traçar uma rota, um grande número de mapas e tipos de aeronaves, e um alto nível de detalhes no terreno Flying Development Studio LLC Turboprop Flight Simulator 3D grátis Usando aviões com hélices, jogo em primeira pessoa, os jogadores têm a oportunidade de interagir com o mundo ao seu redor AXgamesoft Flight Pilot Simulator 3D grátis O jogo apresenta gráficos de alta qualidade, uma grande variedade de missões, mapas e terrenos que são bem projetados e detalhados Fun Games For Free Modern Warplanes grátis Um grande número de modelos de aeronaves militares são representados, a interface apresenta elementos de rastreamento e furto, os jogadores têm a opção de se envolver em combate entre si e participar de campanhas dentro do jogo Wargaming.net em parceria com Persha Studia

O desenvolvimento da indústria mundial de jogos on-line com regularidade invejável produz simuladores de vôo realistas e arcade, muitos dos quais são bons, e alguns são francamente uma obra-prima.

O software moderno, que apresenta os principais desenvolvedores de jogos online pode se divertir não apenas em um computador pessoal, mas também com a ajuda de gadgets móveis. Entre o entretenimento online, tornou-se muito popular uma variedade de jogos de aviação.

Estes jogos atraem fãs do entretenimento online usando soluções tecnológicas avançadas, abordagem inovadora para o desenvolvimento, bem como a simplicidade das regras e da mecânica.