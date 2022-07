Fiz um PIX e não chegou, e agora?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de julho de 2022.

O Pix é uma modalidade de transferências moderna e instantânea. Que chegou para acabar com as burocracias e oferecer formas de pagamentos mais práticas. Porém, assim como todos os outros serviços financeiros, ele pode apresentar problemas algumas vezes.

Fiz um Pix e não caiu. E agora?

Isso pode acontecer por motivos diversos. Falaremos sobre os principais motivos, e o que você pode fazer a respeito.

Mas antes, verifique o seu histórico de transferências. Pois pode ser que você tenha enviado o valor para a pessoa errada. Caso as informações do destinatário realmente estejam corretas, continue a leitura.

Suspeita de fraude

Quando a instituição bancária percebe alguma atividade incomum na sua conta, a transferência pode ser retida por até 1 hora. Portanto, é realizada uma checagem, para verificar se está tudo certo.

Logo, o banco decide se irá disponibilizar o dinheiro na conta do destinatário, ou devolver para o remetente.

Isso ocorre quando o valor da transferência é muito alto, ou se aquela transferência não é comum, levando em conta o perfil do cliente.

Nesse caso, não é necessário fazer nada. Apenas aguarde 60 minutos, e você receberá uma notificação sobre o destino da transferência. Caso passe o tempo e você não tenha notícias, entre em contato com a instituição bancária.

É muito comum por exemplo usuários do aplicativo Caixa Tem receberem a mensagem Cred PIX no seu extrato e no entanto o valor não entrar na conta. Caso isto ocorra, o melhor é procurar rapidamente a agência bancária.

Instabilidade no banco

Diversos aplicativos de bancos apresentam falhas de vez em quando. Podem até chegar a passar um dia inteiro fora do ar. Não se preocupe, pois isso é normal, e normalmente é resolvido em pouco tempo.

Assim que o problema for resolvido, a transferência será realizada. Pode ser que o seu banco esteja apresentando problemas, ou o banco do destinatário da transferência.

Verifique o seu saldo bancário para ver se o valor foi devolvido. Caso não tenha, espere algumas horas e veja se a transferência já foi concluída. Se ainda não tiver notícias, entre em contato com o seu banco.

Como entrar em contato com o banco?

Utilize o serviço de atendimento ao cliente do banco, disponibilizado no próprio aplicativo da maioria dos bancos. Caso não consiga a resposta que precisa, entre em contato com a ouvidoria da instituição.

Veja quais são os canais disponibilizados pelo banco, e qual é o melhor para você. Pode ser um número de telefone, um e-mail ou uma mensagem pelo site oficial da instituição. Caso opte por realizar o atendimento virtual, sempre verifique os prazos para o retorno dos atendentes do banco.

O problema ainda não foi resolvido? Veja o que fazer

Caso os atendentes do banco ainda não tenham oferecido uma resolução, existem algumas formas de ir atrás dos seus diretos que podem ser efetivas. Veja algumas:

Faça uma reclamação pelo Reclame Aqui

O Reclame Aqui é um site que permite que os clientes de empresas façam reclamações e queixas. Todas as empresas mais conhecidas estão cadastradas no site, principalmente as instituições bancárias.

Todas as empresas cadastradas no site possuem uma reputação sobre a qualidade do atendimento, e a resolução de problemas. Essa reputação é feita a partir da nota que os clientes dão.

As empresas estão sempre buscando melhorar a sua reputação, pois muitos clientes pesquisam a sua fama no site antes de decidir abrir uma conta naquele banco.

Por isso, é uma ótima ideia fazer a sua queixa pelo site. As empresas costumam responder rápido, e oferecer melhores soluções.

Mas nem sempre essa é a melhor opção, pois algumas empresas não utilizam o site. Estão cadastradas, mas nunca respondem as queixas. Portanto, verifique quantas reclamações aquela instituição já recebeu, e quantas delas de fato foram respondidas. O site sempre disponibiliza essas informações.

Verifique também o tempo médio da empresa para um retorno. Caso aquela empresa seja ativa na plataforma, vale a pena fazer a sua reclamação. Se não for, recorra a outras maneiras.

Realize uma reclamação no Banco Central

Fazer uma reclamação no Banco Central é uma ótima forma de ir atrás dos seus direitos. Mas é claro que, essa opção é ideal apenas quando você já tentou entrar em contato com o seu banco e não obteve a ajuda necessária.

O Banco Central tem como foco gerir a política econômica, e garantir a justiça e o direito dos clientes das instituições financeiras.