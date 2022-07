6 Benefícios dos Óleos Essenciais para sua Saúde

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de julho de 2022.

Você sabe quais são os óleos essenciais para sua saúde? Se ainda não, veja a seguir. Os mesmos são usados há milhares de anos, tanto na aromaterapia como na medicina alternativa. E atualmente cada vez mais pessoas têm aderido ao uso dos óleos essenciais, tendo em vista os seus incontáveis benefícios.

Você vai adorar saber mais um pouco dos óleos essenciais! Eles são fortes aliados para auxiliar nos tratamentos de saúde, excelentes para cuidados com a beleza, perfeito para aromatizar ambientes, tem suas funcionalidades na culinária entre outros.

Benefícios dos óleos essenciais para sua saúde

Os óleos essenciais estão com força total no mercado, ganhando espaço nas prateleiras de cosméticos e drogarias. Extraídos das plantas de suas folhas, flores e raízes, eles surgem como uma opção natural para os mais variados tipos de tratamentos, mostrando eficácia e ótimos resultados para quem os inclui em sua rotina diária.

Eles são excelentes para impulsionar o sistema imunológico e contribuem para combater infecções e possuem propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas.

Porque sentimos dores?

A dor é importante, é um tipo de alarme emitido pelo seu corpo, alertando que pode haver algo errado com sua saúde. Por isso o uso dos óleos essenciais é uma excelente alternativa, é uma forma de se cuidar e até evitar o uso de medicamentos manipulados. Contudo, é sempre recomendável a procura de um profissional da saúde caso os problemas persistam.

1 – Óleos essenciais para impulsionar o sistema imunológico

Cada óleo essencial é rico em propriedades específicas, e suas propriedades benéficas melhoram o sistema imunológico de uma forma natural. Tais óleos essenciais são: hortelã-pimenta, incenso, canela, gengibre, limão, orégano, mirra e eucalipto.

É importante ressaltar que um óleo antibacteriano não como antiviral. Muitas vezes esses óleos ajudam a combater a infecção. Porém outros óleos podem intensificar o desenvolvimento de novas células para estimular mais rápido a cicatrização.

2 – Óleos essenciais para alívio de dores no corpo

Os óleos essenciais são eficazes no alívio de dores, pois reduzem as inflamações e citocinas relativas à dor. Um excelente antiespasmódico e analgésico é o óleo essencial de hortelã-pimenta, é ótimo para amenizar a dor, a tensão e a pressão. O óleo essencial de lavanda é uma opção muito utilizada para amenizar as dores no corpo.

Por conter propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, ele elimina as dores e ainda incentiva a produção de dopamina, que é a responsável pela sensação de bem-estar e alegria. Os óleos essenciais mais indicados para aliviar dores são: tomilho, lavanda, hortelã-pimenta, mirra, camomila, eucalipto, alecrim, açafrão, incenso e gengibre.

3 – Cuidando da pele com óleos essenciais

Até para cuidar da beleza os óleos essenciais ajudam, por possuírem ações anti-inflamatórias e antibacterianas, são ótimos para cuidar de acnes, diminuindo as marcas causadas por cravos e espinhas.

Os óleos essenciais de Incenso, Lavanda, Gerânio, Rosa, Melaleuca e Ylang Ylang, são os mais indicados, eles ajudam na circulação sanguínea nas áreas afetadas, inclusive melhoram hematomas, cortes, queimaduras entre outros benefícios.

4 – Óleos essenciais para crescimento do cabelo

Muitas são as causas que podem levar à queda de cabelos. Por exemplo: uso em excesso de produtos químicos, falta de vitamina no organismo, estresse emocional e físico, alergias, menopausa e até hereditariedade, tudo isso pode influenciar na perda de cabelos.

Os melhores óleos essenciais para o crescimento do cabelo são lavanda, óleo essencial de capim-limão, hortelã-pimenta, alecrim e cedro. No entanto alguns óleos são fundamentais para tratar essa causa, o óleo essencial de lavanda é mais um deles, possui um estimulador maravilhoso que auxilia no crescimento e fortalecimento dos fios capilares.

5 – Óleos essenciais para trato de problemas digestivos

Para tratar problemas digestivos que muitas vezes são crônicos, sabendo porém que isso não é doença. Mas são alguns indícios que algo gastrointestinal não está bem, no entanto, podem trazer transtornos como vômito, azia, diarreia, espasmos estomacais e outros sintomas.

Para ajudar na digestão e ter um sistema digestivo mais eficiente em absorver as gorduras, nutrientes e proteínas ingeridas pela alimentação. Um dos mais potentes e recomendados é o óleo essencial de gengibre, possui propriedades antiespasmódicas, que age como calmante nas paredes intestinais.

O óleo de gengibre também tem efeito para eliminar gases de seu corpo, é ainda, eficaz para aquelas indesejáveis náuseas e vômitos durante a gravidez. Além disso, ajuda na digestão, são eles: de hortelã-pimenta, erva-doce, cardamomo e hortelã. Evite medicamentos sintéticos, use óleos essenciais, são 100% puros e naturais.

6 – Diminuindo a ansiedade e os estresses emocionais

Tudo o que precisamos em alguns momentos de estresse emocional e ansiedade é encontrar algo que nos deixe mais tranquilos e de bem com a vida. E nada melhor do que aproveitar as propriedades dos óleos essenciais para conseguir isso.

Os óleos essenciais podem nos trazer essa calma e tranquilidade, sendo que eles penetram em nosso cérebro e libera a dopamina, principal responsável pelo nosso bem-estar, e em alguns poucos minutos já podemos sentir essa incrível melhora.

Mas em vez de você fazer uso de anfetaminas que encharca seu cérebro com dopamina, e isso acaba se tornando uma dependência, quando se faz uso dos óleos essenciais que é calmante natural, você se sente muito melhor com um corpo relaxado e saudável. e com toda certeza o uso do óleo essencial para dormir será fantástico, recomendo saber mais sobre.