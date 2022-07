Limpeza de estofado automotivo: tudo o que você precisa saber!

Compartilhe Facebook

* Por: doutormultas - 13 de julho de 2022.

Seja na sua casa, no seu quarto, no escritório, ou até mesmo em você, a higienização é mais do que essencial: é questão de saúde. Manter os ambientes em que vivemos limpos é o mínimo para que permaneçamos habitando nele, certo?

Se nós prezamos e cuidamos tão bem da nossa casa e do nosso corpo, afinal, habitamos nele, por que muitas vezes não fazemos o mesmo com o nosso veículo, que muitas vezes se torna a segunda casa de seu dono?

É importantíssimo que o dono do veículo preze pela limpeza e higiene do seu automóvel, evitando doenças e alergias que podem ter origem nas impurezas que se encontram no seu veículo.

Se você quer saber o que é essa higienização automotiva, como fazer essa limpeza automotiva e quais são as doenças relacionadas à falta de higiene no seu carro, nós preparamos este artigo especialmente para você!

Confira abaixo na íntegra e boa leitura!

O que é essa tal de limpeza do estofado automotivo?

Primeiramente, mais do que garantir a parte estética automotiva, a higienização é uma limpeza profunda feita em todo o estofado do seu carro, além das outras partes do veículo.

Manter a higienização do seu veículo em dia garante inúmeros benefícios ao seu carro e à sua saúde: ajuda a conservar o automóvel, protege de doenças e alergias e ainda ajuda a tornar o ambiente mais agradável para você, que passa tanto tempo dirigindo.

Segundo um estudo feito no Brasil, descobrimos que o brasileiro passa, em média, pouco mais de um mês (32 dias) no trânsito ao longo do ano. Isso mostra o quanto o carro, além de ser um meio de transporte, é um lugar de habitação e, portanto, precisa ser zelado.

Além disso, uma outra pesquisa realizada pela Universidade Queen Mary, no Reino Unido, revelou que existem cerca de 700 bactérias e organismos vivos a cada 6,45cm² do seu veículo. Isso representa 10x mais do que é encontrado em banheiros públicos.

Então, já pensou no estrago que o descuido e falta de higiene dentro do seu veículo pode causar à sua saúde e à sua família? Se ainda não está convencido, preparamos uma lista com 3 doenças e problemas de saúde relacionados a isso. Confira no tópico abaixo.

3 doenças e problemas de saúde relacionados à falta de higiene automotiva

É necessário manter um certo grau de limpeza do seu carro como um todo: estofado do banco, ar-condicionado, tapetes, filtros de ar, entre outras partes do veículo.

Caso essa limpeza não seja mantida ou feita com frequência, não tem outra: as doenças e as alergias começam a aparecer. Fique por dentro daquelas que estão mais relacionadas ao descuido da limpeza do seu automóvel a seguir:

Asma

A asma é um exemplo de doença respiratória crônica, ou seja, que não há cura, e atinge as vias respiratórias, causando crises com sintomas bem característicos: falta de ar, cansaço, sensação de aperto no peito ou tosse.

Normalmente, as crises são causadas por exposição a ácaros da poeira, que muitas vezes se acumula dentro do seu veículo.

Rinite alérgica

Assim como a asma, a rinite alérgica costuma ser crônica, mas pode ter seus sintomas amenizados através de medicação apropriada. Ela se manifesta com crises de espirros, coriza, congestão nasal e outros sintomas parecidos com os da gripe.

Essas crises normalmente são causadas por exposição a ácaros da poeira, assim como no caso da asma, e fungos que podem se alojar no estofado e interior do seu veículo.

Amigdalite

Muito famosa, a amigdalite é uma inflamação nas amígdalas e pode ser causada por exposição a bactérias ou vírus, que podem ser encontrados em filtros de ar-condicionado sujos.

Em ambos os casos, os sintomas são os mesmos: febre, dor de garganta, amígdalas inchadas com manchas brancas ou amarelas, além de mau hálito.

Todas essas doenças citadas acima podem ser evitadas com um cuidado e limpeza mais profunda do seu veículo, sendo realizada com bastante frequência.

Mas, como realizar essa limpeza e higienização do veículo? Respondemos essa pergunta no tópico abaixo.

Como fazer a limpeza automotiva?

Primeiro, é necessário retirar tudo o que pode atrapalhar a limpeza mais profunda do seu veículo, como, por exemplo, tapetes ou extintores, que ficam embaixo dos bancos.

Após retirá-los, é necessário aspirar e limpar com uma escova levemente úmida e produtos específicos para a limpeza e perfume de veículos.

Além disso, é interessante que os filtros de ar sejam trocados a cada 06 meses para que sujeiras, poeira e outros tipos de pó fiquem acumulados.

Nos bancos, usa-se panos levemente umedecidos com uma solução de água e sabão neutro.

E, por fim, não esqueça do painel do carro: volante, pedais e saídas de ar. Tudo precisa ser higienizado para que não tragam doenças ou crises de alergia para o motorista no meio do trânsito.

Pronto: uma limpeza simples, rápida e econômica basta para manter o seu carro higienizado e protegido de bactérias e vírus.

Viu como é simples manter a limpeza do estofado automotivo em dia? Se quiser continuar vendo mais conteúdos sobre trânsito e cuidados automotivos, clique aqui e confira tudo no blog do Doutor Multas.