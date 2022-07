Golpes do Pix 5 sinais para desconfiar de fraude

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de julho de 2022.

Você utiliza o Pix? Já caiu em algum golpe? Nós selecionamos para você algumas dicas que vão te ajudar a utilizar o Pix com mais segurança e aprender a identificar uma fraude, confira todo o conteúdo a seguir:

Páginas, arquivos, ou boletos falsos

Uma fraude que é muito encontrada nesse mundo do Pix, são as páginas e arquivos falsos que são distribuídas em meio a internet por diversos golpistas. Com a criação destas páginas, o autor do golpe consegue te redirecionar para sites falsos e assim conseguir lucrar o seu dinheiro do pagamento ou roubar seus dados bancários.

Falha no Pix

Esse golpe conhecido como “Falha” no Pix é um dos mais utilizados por esses golpistas. O usuário recebe diversas mensagens informando que existe uma falha em uma chave Pix ou na sua conta, informando que ao ser depositado um dinheiro para uma chave específica, ele será devolvido em dobro.

Pelo fato de o Pix ser uma forma de transferência muito prática, o usuário pode acabar agindo por impulso, e só refletir o seu erro quando não for mais possível ter o seu dinheiro de volta.

Sites de compra

É muito comum também encontrarmos em meio a internet diversos sites de compra suspeitos, seja com valores muito baixos ou possuindo pouca credibilidade. Se você for comprar um produto que seja muito barato é necessário verificar o motivo desse valor, onde geralmente só podem ser alcançados valores baixos, através de ofertas ou utilizando cupons online.

Central de atendimento falsa

Outra fraude muito utilizada por golpistas é a utilização de falsas centrais de atendimento, onde eles oferecem planos para que você compre, ou peçam para que você forneça alguns de seus dados confidenciais para a “Confirmação”, onde eles poderão ter acesso a sua conta e usufruir de seu dinheiro.

Perfil falso de WhatsApp

A criação de um perfil falso no WhatsApp é algo que já se tornou muito comum no dia a dia. Com as redes sociais de hoje em dia ficou muito mais fácil para os golpistas pegarem sua foto e criarem um perfil em seu nome.

Ao fazer isso, os golpistas pegam telefones de alguns conhecidos seus e se passam por você tentando pedir dinheiro, onde muitos acabam confundindo realmente a pessoa e transferindo o dinheiro.

Como evitar esses golpes?

Só o fato de você conhecer a maioria desses golpes já é uma boa forma de acabar não caindo neles. Mas ainda temos mais algumas dicas extras para que você consiga evitar essas fraudes, confira.

Cadastre suas chaves Pix apenas em aplicativos oficiais de bancos certificados e confiáveis

Confira o endereço de quem enviou seu e-mail

Nunca mostre ou compartilhe códigos de verificação

Nunca faça sua transferência para amigos ou parentes sem uma confirmação

Sempre se certifique de estar conversando com uma atendente autêntica da sua instituição

Sempre monitore seu CPF para confirmar que não foi vítima de um golpe

Nunca clique em links suspeitos ou que foram recebidos de um local que você não possui conhecimento

Aplicar todas essas práticas no seu dia a dia vai fazer com que as chances de você ser vítima de um desses golpes seja praticamente nula, fazendo com que você possa comprar com muito mais segurança. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo que nós te ajudaremos o mais breve possível, até logo!