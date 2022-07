As propriedades e virtudes do colar de âmbar

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de julho de 2022.

No final do século VII aC, Tales de MIleto descobriu que quando esfregado com força, o âmbar atrai corpos leves para a área. A partir dessa descoberta, Tales chegou a conclusão de que o âmbar era dotado de propriedades eletrostáticas.

Por causa da descoberta dessa propriedade do âmbar de ser eletrificado por fricção, que os gregos deram o nome de “Elektron” ao âmbar. A palavra eletricidade deriva dela.

Quais são as virtudes e poderes do âmbar no nosso corpo?

Graças a essas propriedades elétricas, o âmbar consegue atuar diretamente no corpo de forma energética, muitas vezes usado como pulseira de ambar. Muitas virtudes do âmbar são distribuídas assim:

• Força, calma e equilíbrio;

• Melhoria na circulação sanguínea e seu PH, tornando-o mais alcalino;

• Regula o sistema nervoso e melhora os reflexos.

• Combate a inflamação e ativa o metabolismo

• Retarda a oxidação das células e promove a regeneração celular.

• Foram feitos estudos que mostraram que o âmbar também tem sido usado para aliviar a dor nas articulações devido ao reumatismo.

O âmbar é um capacitor de corrente que ao se carregar, ele descarrega em quem o usa.

As propriedades do âmbar estão longe de serem totalmente exploradas. Ainda são realizados testes científicos em tecidos feitos de um primer âmbar que permitiram notavelmente observar as propriedades eletrostáticas.

As suas propriedades possuem a particularidade de aumentar após várias lavagens, podendo permitir o tratamento dos pacientes que sofrem de tensões musculares ou de dores..

Outras virtudes que também são dadas ao âmbar, são as propriedades eletrizantes e revigorantes que protegem o trato respiratório e suavizam os ataques de asma… Uma pedra com propriedades mágicas!

Você sabia que os farmacêuticos ainda os vendiam antes da última guerra?!

As origens do âmbar e sua definição

Estima-se que o surgimento do âmbar do Báltico ocorreu há cerca de quarenta milhões de anos. Na época do Eoceno, onde é a atual área do atual Mar Báltico, as árvores usavam a resina como um mecanismo de defesa natural para selar a casca com seiva espessa. Desta forma, elas se protegiam contra danos e doenças.

Desde o século XIX, presume-se que o âmbar do Báltico é responsável pelas árvores da família dos pinheiros, também conhecidas como âmbar ou Pinus succinifer. As gotas de resina líquida e dourada escorriam lentamente pela superfície da árvore e no caminho, esse líquido pegajoso podia coletar fragmentos de folhas, pedaços de casca e às vezes até mesmo pequenas criaturas.

A resina que foi exposta a vários fatores externos, solidificou-se lentamente e com o tempo foi tomando a forma de uma pedra âmbar. Desta forma, conseguiu sobreviver aos nossos tempos, trazendo-nos informações sobre o nosso antigo ecossistema. Eles também são usados ​​para fazer cosméticos, itens de utilidade, tinturas e jóias.

A raridade e excentricidade do âmbar explica o preço das jóias de pedra. E para aqueles que dão grande importância ao simbolismo, a pedra âmbar representa o fio psíquico que liga a energia cósmica à energia individual…

Mesmo que a maioria dos produtos feitos com a pedra âmbar disponíveis para venda sejam voltados para aliviar a dor da dentição do bebê, não é difícil comprar um colar de âmbar para adultos. Em questão de qualidade, verifique se há pequenos nós que separam as gotas de âmbar do seu colar. Estes nós são uma garantia de qualidade do colar e que dará uma maior solidez.

Colares de âmbar para os bebês

Desde a antiguidade, o âmbar tem sido usado na forma de colar para os bebês. As dobras do pescoço dos bebês contêm transpiração ácida que causa espinhas e vermelhidão. A propriedade eletrizante do âmbar purifica essas dobras absorvendo a transpiração e suavizando a aparência das espinhas..

Colares de âmbar para os dentes

O colar de ambar usado em bebês é frequentemente usado ​​para aliviar a dor de dente na fase da dentição. Mesmo que não seja comprovado cientificamente, há vários relatos de pais que alegam a eficiência do colar.