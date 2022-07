CDB: Entenda o que significa a sigla no mercado de investimentos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de julho de 2022.

O Certificado de Depósito Bancário – CDB é um título de renda fixa emitido pelas instituições financeiras brasileiras, que garante ao portador a devolução do valor pago pelo título. Em outras palavras é uma forma de empréstimo ao banco.

Quando o banco devolver o seu dinheiro, ao final de um determinado tempo, ele pagará o valor emprestado, mas com juros. Desta forma, no vencimento do título, o investidor recebe o valor investido na aplicação e os rendimentos do período.

Assim, funciona como se você emprestasse parte do seu capital ao banco – em uma situação inversa do que costuma ocorrer – e a instituição financeira lhe devolve este “empréstimo” mais juros.

O dinheiro captado pelo banco através dos CDBs é utilizado para financiar suas atividades, projetos e pagamento de dívidas.

Além disso, se você está se perguntando se é seguro investir em CDB, a resposta é sim!

O investimento em um Certificado de Depósito Bancário é considerado uma das operações mais seguras existentes hoje no Brasil, já que o título conta com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Caso o banco que tomou seus recursos emprestados “quebre” e não consiga mais honrar com suas dívidas, o FGC reembolsa o investidor no valor de até R$250.000 por CPF e por instituição financeira.

O objetivo do FGC é dar estabilidade ao sistema financeiro nacional ao oferecer proteção para alguns títulos considerados essenciais ao bom funcionamento do mercado de capitais no país e evitar riscos sistêmicos.

Por fim, para investir, é só você escolher um banco ou corretora de sua preferência como o Banco BMG, e muito dificilmente eles não trabalharão com CDB.

Geralmente, esse tipo de investimento você encontrará na categoria de Renda Fixa. Então basta encontrar em seu banco ou corretora como investir em Renda Fixa e lá certamente encontrará a opção de CDB.

O retorno de investimento varia muito de banco para banco ou de corretora para corretora. É mais comum que os bancos menores paguem mais juros para conseguir captar recursos em razão do seu maior risco de crédito e da sua necessidade de mais prazo para honrar os pagamentos.

Texto escrito por Fernando Américo | LinkedIn

Colaborador do Guia do Investidor