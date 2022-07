4 maneiras de melhorar seu atendimento ao cliente

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de julho de 2022.

De forma muito simples o objetivo principal de toda empresa é encontrar mais e mais clientes, para melhorar o seu faturamento, com isso em mente fica simples notar a importância de se fazer um atendimento profissional ao cliente, pois, é muito mais simples manter os que já se possui do que conquistar novos usuários.

Para alcançar o patamar de uma empresa que tem o foco em promover o melhor atendimento é uma tarefa nada simples, mas a cada dia que se passa mais e mais gestores se dão conta que os tempos são diferentes e as empresas não devem somente promover um produto ou serviço, mas a solução para o problema de forma simples e funcional.

Muito deste viés de pensamento é atual, por mais que haja já há muito tempo a ideia de que “o cliente sempre tem razão” sabemos que na prática não funciona assim o tempo todo, e mesmo se funcionasse, isso não significa nada, pois, a ideia atual de melhorar o atendimento ao cliente vai muito além.

Sendo necessário promover melhorias em toda a jornada do comprador, com treinamentos para o time de vendas e a busca pelo atendimento personalizado utilizando como base o marketing de experiência.

As maiores empresas do mundo que fornecem produtos aos seus consumidores trabalham exclusivamente com o marketing de experiência e atendimento personalizado, como Gucci, Louis Vuitton e demais grifes de luxo.

Isso só mostra a tendência que os negócios estão seguindo, em que o cliente não é só o dono da razão, mas também uma pessoa a ser muito bem atendida de forma atenciosa e até exclusiva.

Os consumidores atuais estão cada vez mais exigentes, e se levarmos em conta a alta ofertas de produtos e serviços atuais, em que os setores físicos competem com os digitais eles estão mais que certos em exigirem o máximo de seus serviços, uma vez que possuem diversas opções, e caso uma não se encaixe com o que busca há muitas outras que podem ser substituídas facilmente.

Com essa evolução do mercado, cabe aos gestores e empresas se adaptarem de forma rápida e objetiva para não perderem a sua parcela de atuação no mercado, e isso é possível com o uso das estratégias de atendimento ao cliente. Se você está em busca de melhorar os seus números utilizando o atendimento, este artigo é para você.

Prepare a sua equipe

O primeiro passo para melhorar o seu atendimento ao cliente é implantar essa vontade e entendimento para os seus colaboradores, afinal são eles que estão o tempo todo em contato com seus clientes.

Uma equipe de vendas, marketing e atendimento bem preparada, com toda certeza faz uma enorme diferença tanto nos resultados quanto na forma que o cliente é tratado desde seu primeiro contato.

Além disso, é importante saber que cada pessoa é única e isso faz com que seja necessário que saibam lidar com as especificidades dos clientes e ser adaptável.

Soluções diversas

O princípio de toda empresa é promover soluções e resolver problemas de seu cliente. Porém, não é exatamente assim, por muito tempo, bastava vender o produto ou prestar o serviço e era o suficiente, contudo, graças ao crescimento da concorrência e a alta exigência dos consumidores, não basta mais atuar como nos modelos anteriores.

Para se manter competitivo e crescendo é preciso ter certeza de que a solução implantada foi efetiva e realmente cumpriu com o seu objetivo.

Com o objetivo de facilitar a vida do consumidor é necessário ir a fundo na raiz do problema e pôr um fim nele de vez.

Melhores seus canais de atendimento

Possuir uma boa plataforma de atendimento é essencial para alcançar a excelência no serviço que presta, com isso, é necessário um canal de atendimento pelo qual pode-se estabelecer conexão a qualquer momento e sempre que for necessário.

Manter a comunicação constante é o básico, se você deseja realmente se destacar diante de seus concorrentes, nada custa fazer um acompanhamento de seu usuário, há diversas formas de se fazer o acompanhamento, seja por e-mail, mensagem de texto, Whatsapp ou até mesmo nas redes sociais.

Com este acompanhamento você vai fazer perguntas sobre o desempenho, se a solução está funcionando como deveria e muito mais, além de que abrirá uma porta para que você ofereça outros produtos e serviços, envie descontos ou promoções melhorando assim o seu lifetime value.

Entenda o seu cliente

Por último mas não menos importante, esta é a chave para ter um bom atendimento e negócio.

O ato de compreender o seu usuário vai além de conversar e oferecer a sua solução, mas na verdade ele passa também por se colocar no lugar dele, gerando uma relação mais profunda e verdadeira.

Com esta simples atitude, o seu serviço poderá ser personalizável para ser o que mais se encaixa na necessidade do outro.